Fluminense pode virar SAF em 2025; entenda

Escrito por Pedro Brandão , supervisionado por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 13:48 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense avança na busca por investidores para se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Este processo esquentou com a conclusão e apresentação de um estudo financeiro pelo Banco BTG. A expectativa é finalizar a transformação em 2025. A informação foi publicada inicialmente pelo "GE"

O presidente Mário Bittencourt vê o modelo do Bahia com o Grupo City como inspiração, visando sanar dívidas e investir no futebol. Este modelo foca no pagamento de dívidas antes de aumentar os investimentos no futebol. O cartola também já citou os moldes do acordo que o Fortaleza teve com a SAF, que não vendeu o controle do clube.

- O investidor que vai vir sabe que parte do dinheiro que a gente busca é para, definitivamente, quitar as dívidas do clube, e a outra parte para investir em futebol, e gradativamente, ao longo do tempo, com a dívida acabando, o dinheiro todo investido no futebol, exatamente como faz, que eu considero um modelo de SAF muito inteligente, o do Bahia com o Grupo City, primeiro com o pagamento de dívidas, depois, em longo prazo, o investimento no time de futebol.

- Há dois anos, o Fluminense trabalha com esse planejamento. Tem um advisor, que é um banco muito grande, o BTG, que nos ajuda a buscar investidor. Nos ajuda profissionalmente. Tem um contrato para trazer o investidor. O nosso modelo de SAF ainda não está oficialmente desenhado, mas temos a ideia de não vender o controle do clube, um modelo muito parecido com o do Fortaleza. Está muito avançado, nossos números foram todos avaliados pelo BTG e por possíveis investidores, agora estamos na fase de 'due diligence', acredito que essa fase se conclua em setembro.

O estudo financeiro, já finalizado, marca o início da procura por parceiros. A operação do clube como SAF depende das propostas dos investidores. Um comitê interno analisa as propostas, mantendo o processo sob sigilo devido à sua complexidade.

Momento atual do Fluminense

O processo, porém, ainda é tratado com cautela. O momento do Tricolor é conturbado e pode atrapalhar possíveis negociações. Por isso, o foco central é a fuga do rebaixamento. Com a definição do destino do Fluminense em 2025, a tendência é que o tema SAF se torne um dos principais do clube.