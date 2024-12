Vale cada centavo? Veja o retorno que Memphis tem dado ao Corinthians

A chegada do atacante holandês Memphis Depay mudou a história do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Se em 9 de setembro, quando ele pisou no parque São Jorge pela primeira vez, o time lutava para não ser rebaixado para a Série B, hoje o cenário é completamente diferente.

Memphis chegou ao clube por cerca de R$ 70 milhões, somando salários, luvas e bônus, com um contrato que vai até julho de 2026. Boa parte desse valor, no entanto, não está saindo dos cofres do clube, mas sim do bolso de sua patrocinadora máster. A Esportes da Sorte ficou responsável por R$ 57 milhões do valor total.

Se em um primeiro momento os valores podem parecer muito altos, o retorno que Memphis tem dado ao clube parece apagar qualquer dúvida sobre o sucesso de sua vinda ao Brasil.

O holandês estreou pelo clube no dia 21 de setembro em uma partida contra o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro. Até aquele momento, 26 rodadas do Brasileirão já tinham se passado e o Corinthians tinha conseguido vencer apenas cinco partidas e marcar 23 gols.

O Alvinegro venceu aquela partida por 3 a 0. De lá para cá, contando com essa partida, foram onze jogos, sendo nove vitórias, um empate (contra o Internacional) e uma derrota para o São Paulo. O time marcou 28 gols.

Com a melhora do desempenho no campeonato, o Timão conseguiu não só escapar da zona de rebaixamento, mas também conquistar uma vaga para a Copa do Brasil de 2025 e lutar para estar na pré-Libertadores de 2025.

Em números, isso significa que o atacante já ajudou o time a garantir alguns milhões a mais no caixa.

Premiações garantidas

Os valores de premiação da Copa do Brasil de 2025 ainda não foram definidos pela CBF, mas utilizando como base os valores pagos às equipes na edição de 2024, é possível dizer que o Corinthians deverá receber ao menos R$ 2,2 milhões por ter garantido a participação na terceira fase da competição.

A Conmebol também não divulgou ainda os valores que distribuirá em prêmio na edição de 2025, mas, levando em consideração dos valores dados em 2024, se de fato conseguir se classificar para a pré-Libertadores, o Timão receberá cerca de 1,1 milhão (cerca de R$ 6,6 milhões na cotação atual) por jogar essa fase.

Além disso, a colocação na tabela do Brasileirão também rende uma premiação ao clube. No momento, o Corinthians ocupa a sétima posição, o que renderia a ele um prêmio de R$ 33,7 milhões ao final do campeonato. Ainda que uma combinação de resultados na última rodada faça com que o time termine na oitava posição, a premiação segue gorda: R$ 31,3 milhões

Melhora de Yuri Alberto

Também é possível dizer que Memphis ajudou na recuperação de uma dos principais jogadores do time, o atacante Yuri Alberto. O camisa 9 vinha recebendo críticas da torcida por suas atuações pelo clube. No Corinthians desde julho de 2022, o atacante possui um dos maiores salários do elenco, cerca de R$ 1,7 milhão, e não estava conseguindo corresponder à altura das expectativas colocadas sobre ele.

Mas tudo mudou. Nas nove partidas em que atuaram como titulares, Memphis e Yuri Alberto marcaram 17 gols. A média dos jogadores juntos é de 1,89 gols por partida. No Brasileirão, Memphis marcou cinco gols, enquanto Yuri marcou 14 gols. Hoje ele é o artilheiro do campeonato.

Fora de campo

Além disso, Memphis também passou a dar lucro para o time com venda de camisas e de produtos licenciados com seu nome. A testeira que o atleta usa durante os jogos passou a ser vendida e tomou conta das arquibancadas, assim como copos, uma coleção de camisetas com seu rosto, pizzas e até um totem de decoração.