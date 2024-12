O Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0 nesta terça-feira (3), na Neo Química Arena. Memphis, duas vezes, e Yuri Alberto fizeram os gols do Timão. Com o triunfo, o clube alvinegro ultrapassou o adversário e ocupa a sétima posição na tabela.

Restando uma rodada para o final do campeonato, o Corinthians pode garantir matematicamente uma vaga para a próxima edição da Libertadores nesta quarta-feira (4). Com 53 pontos na tabela, o Timão possui uma vantagem de quatro pontos sobre o Cruzeiro, nono colocado e primeiro clube fora da zona de classificação para a competição continental.

Com isso, o clube alvinegro precisa de uma derrota da equipe mineira, nesta quarta-feira (4), para sacramentar sua ida para a Copa Libertadores. O Cruzeiro encara o Palmeiras, no Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo marcado para às 21h30 (de Brasília).

A Fiel estará com sentimentos divididos ao assistir ao jogo. O Palmeiras, grande rival do clube, é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro e luta pelo título contra o Botafogo. Apenas três pontos separam as equipes no topo da tabela.

Caso o Palmeiras vença, o corinthiano irá comemorar uma vaga na próxima Libertadores, mas caso contrário, pode ter que ver o time treinador por Abel Ferreira ganhar corpo para conquistar o tricampeonato do Brasileirão.

O Botafogo encara o Internacional, em Porto Alegre, às 21h30 (de Brasília). A equipe carioca pode conquistar o título se vencer e o Palmeiras tropeçar em Minas Gerais.

Yuri Alberto marcou um dos gols do Corinthians na vitória sobre o Bahia (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Vaga assegurada na Copa do Brasil

O Timão ainda sonha com uma vaga para a Libertadores, mas já pode comemorar a classificação para a próxima edição da Copa do Brasil. Neste ano, até o nono colocado do Campeonato Brasileiro garante participação na competição em 2025.

No Paulistão deste ano, o Timão teve uma campanha frustrante e foi eliminado ainda na primeira fase. O resultado não garantiu vaga para o Corinthians na Copa do Brasil por meio da competição estadual. A solução seria conseguir através das copas ou do Brasileirão, feito conquistado pelo clube alvinegro.