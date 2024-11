Corinthians lança coleção de camisetas e aumenta lista de produtos com Memphis

Aproveitando o apelo de Memphis com a torcida, o Corinthians passou a produzir produtos com o rosto do atacante. A nova linha de camisetas, por exemplo, tem para todos os gostos e tamanhos. São modelos para adultos e crianças, com dois tipos de artes exclusivas, uma com o retrato estilizado de Memphis com óculos escuros no centro da camiseta e a outra com uma arte mais discreta na altura do peito do lado esquerdo. E claro, ambas trazem o nome do atacante nas costas.