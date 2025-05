Gramado artificial da Kings League foi ’emprestado’ e teve custo milionário

Apesar do Allianz Parque ter um gramado artificial, a final da Kings League, que foi jogada na arena palmeirense, não utilizou o tapete original do estádio. Seguindo o mesmo padrão dos outros jogos da liga, a decisão da competição de fut 7 foi disputada em cima do sintético na cor preta, que foi retirado da Kings League Arena, em Guarulhos, e levado para o local da finalíssima. Entretanto, o gramado não pertence à organização da liga e teve um custo superior a R$ 1 milhão.

O gramado sintético utilizado durante toda a primeira edição da Kings League Brasil foi comprado e emprestado pelo streamer Gaulês, um dos nomes mais famosos da competição de fut 7 e que preside a G3X, time que disputou a competição neste ano - e que era uma das favoritas ao título antes de cair nas quartas de final do campeonato.

O próprio Gaulês foi quem fez o anúncio sobre a "operação" para trazer o gramado da Kings League para o Brasil, que foi comprado fora do país. Em live durante a final, o presidente da G3X foi questionado sobre o quanto custou para adquirir e emprestar o tapete sintético para a disputa do campeonato em São Paulo.

Gramado da Kings League no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, teve custo milionário. (Foto: Mauricio Rummens/Kings League Brasil)

- Tudo em comprei e emprestei. É muito, viu? [o valor investido]. R$ 500 mil não pagava nem o contêiner - afirmou Gaulês em live no seu canal. Na sequência, o streamer é questionado se o valor ultrapassa R$ 1 milhão e o presidente da G3X confirmou o alto investimento no gramado.

Tudo indicam que o tapete artificial será levado para a sede da G3X e ficará à disposição do elenco no centro de treinamento. Para a próxima edição, a organização deve comprar um novo gramado para o segundo split da competição, que será disputado no segundo semestre deste ano.

Calebe perguntando para o Gaules quanto ele gastou para comprar o gramado da Kings League. pic.twitter.com/PxgjZdGWq6 — Brasil Storm Esporte Clube (@BrasilStormEC) May 18, 2025

Copa do Mundo de Clubes Kings League

Antes, a Kings League terá a disputa da Copa do Mundo de Clubes, que acontece em Paris, na França, entre 1º e 14 de junho. O time de Gaulês não garantiu vaga na competição, mas a equipe presidida por Neymar é uma das 32 equipes que vão jogar o campeonato.

A Furia FC foi campeã da primeira edição da Kings League após derrotar o Dendele FC na decisão do campeonato, que aconteceu no domingo (18), no Allianz Parque. Além de Furia e Dendele, finalistas, os semifinalistas Desimpedidos Goti e Fluxo FC.