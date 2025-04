Nike ou Jordan? Entenda estratégia de marketing em camisa vermelha da Seleção

A Seleção Brasileira pode fazer história dentro e fora de campo na Copa do Mundo de 2026. Além da surpreendente escolha de um uniforme vermelho como segundo modelo, outro detalhe chama atenção: a tradicional “swoosh” (a vírgula da Nike) dará lugar à silhueta de Michael Jordan, símbolo da Jordan Brand. O Brasil será a primeira seleção nacional a estampar o logo do ex-jogador em uma camisa oficial.

A mudança foi definida há cerca de um ano em reunião no Rio de Janeiro e deve ser oficializada na Data Fifa de março de 2026, quando também será lançada a nova linha de passeio da Seleção — toda ela também com a assinatura da Jordan Brand. Vale destacar que a Nike é dona da marca Jordan.

🏀 Sobre a Jordan Brand

A Jordan Brand nasceu no basquete, mas há tempos deixou de ser apenas uma marca esportiva. Ela representa um lifestyle global, especialmente entre jovens e fãs de streetwear. Ao estampar o uniforme da Seleção Brasileira, a Nike mira um novo patamar de visibilidade para a linha, aproveitando o alcance cultural e esportivo do futebol.

A estratégia não é inédita. Desde 2018, o Paris Saint-Germain usa uniformes alternativos com o logo do Jordan, o que alavancou vendas e ampliou a presença da marca em mercados como Estados Unidos, Ásia e Oriente Médio. Agora, a Nike repetirá a fórmula com o Brasil, mirando o mesmo sucesso — mas em uma escala ainda maior por se tratar de uma Copa do Mundo.

🌎 Copa do Mundo: a vitrine perfeita

Com a competição acontecendo nos Estados Unidos, Canadá e México, o palco é ideal para promover a Jordan Brand a uma audiência global. A Nike aposta na fusão simbólica entre duas potências culturais: o futebol brasileiro e a lenda do basquete americano.

A decisão de manter o logo original da Nike na camisa amarela mostra que a empresa não abre mão da sua identidade principal, mas busca criar novas conexões com o público ao explorar a força de outra de suas marcas mais valiosas.

Ainda não se sabe o motivo exato da adoção das cores vermelho e preto no segundo uniforme — esse detalhe será revelado somente no lançamento oficial —, mas a presença da Jordan Brand já garante que a peça vá além do futebol, tornando-se também um produto de desejo nas ruas e no mercado da moda.

