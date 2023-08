Uma breve história da Família Figer

Nos anos 90 foi a minha vez, André Figer, também ainda na adolescência, de entrar para o time que já estava voando alto, trabalhando com grandes jogadores, grandes times nas Américas, Europa e Asia, organizando torneios amistosos de pré e inter-temporadas em vários cantos do mundo e consolidando seu nome no mercado a cada ano.



Passar por todas as funções e áreas na empresa foi um MBA, desde a parte administrativa mais básica, produção de materiais dos jogadores que na época ainda eram as fitas VHS, currículos datilografados e recortes de revistas e jornais, e logo a participação no dia a dia da operação como a relação direta com os jogadores, treinadores, dirigentes e demais atores desse mercado.



Entre os anos 2000 e 2010 completa o time a minha sobrinha Stephanie, filha do Marcel, iniciando nas nossas “categorias de base” e fazendo aquela imersão em todas as áreas. Foi um movimento desafiador para ela, pois poucas mulheres participam desse mercado um tanto

quanto machista, mas logo seu empenho, carisma e profissionalismo, mentoreada pelo seu avô, o “Pelé” dos agentes, foi superando todos os obstáculos e hoje domina totalmente as salas de reunião mundo a fora, negociando transferências, contratos de jogadores e campanhas de marketing.



No final dos 90 e início dos 2000, além das atividades principais de gestão de carreira dos jogadores e promoção de jogos e torneios amistosos, diversificamos em algumas frentes como franqueadora de academias fitness, empresa de educação esportiva, ambas em parceria com o Rei Pelé, com quem tivemos a honra de acompanhar em muitas viagens e projetos variados como a produção do seu CD de música com lançamento global na Copa do Mundo da Alemanha 2006, organização da Peace Cup na Coreia contando com grandes times de todos os continentes, além de tantos outros projetos pontuais de marketing esportivo, mas isso fica para as próximas colunas.