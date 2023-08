Por que os campeonatos de motovelocidade são um pesadelo para os patrocinadores?

Com o mais sincero respeito e discernimento à situação, às pessoas e principalmente à família e amigos dos pilotos, não há motivos para detalhar as informações ao redor da fatalidade ocorrida durante a etapa de Cascavel num importante campeonato de motovelocidade, mas precisamos analisar o cenário que circunda a modalidade.



Para contextualizar minha visão sobre o assunto, durante um bonito período de cinco anos trabalhei dedicado e focado intrinsecamente no esporte a motor. Corri o mundo ao lado de carros, caminhões, barro, pista, drift, rally, tudo que tinha motor eu acompanhava e amava, mas nada me chamava mais atenção ou me dava mais alegria do que trabalhar com motos. Vivia e respirava disso noite e dia, aprendi muito com grandes craques do mercado e hoje posso opinar com o mínimo de propriedade.



Economias de terceiro mundo compartilham um mesmo padrão: abrigam uma frota de motos imensa. Com o preço dos carros sempre muito mais elevado, as motos automaticamente se tornam a primeira opção para locomoção urbana motorizada, seja para trabalhar ou simplesmente como um transporte mais conveniente do que o coletivo.



O Brasil faz parte do ranking de maiores frotas de motocicletas no mundo e isso automaticamente eleva o número de fãs e praticantes das competições de motovelocidade. A pureza nesse esporte remete à conquista em aprender a andar de bicicleta ou comprar a primeira magrela financiada em infindáveis parcelas e sair por aí tomando o vento na cara com aquele singular sentimento de liberdade.



Entre campeonatos locais e duas competições com calendário nacional, o motociclismo no Brasil é repleto de competitividade e pegas de qualidade. As equipes são compostas pelos guerreiros mecânicos e chefes de equipe que se desdobram e sacrificam as vidas pessoais em prol do esporte.



Majoritariamente aos finais de semana, os poucos autódromos que temos - outra debilidade da modalidade, mas não é a pauta de hoje - recebem os potentes motores entre treinos e corridas. No certame brasileiro são poucos os pilotos que são 100% profissionais e possuem as condições financeiras e aporte de marcas para se manter treinando e competindo em alto nível:



"Comprar equipamento e moto é tranquilo pra qualquer um com um bom dinheiro sobrando, mas e treinar 4 vezes por semana, rola? Estudar a pista com tempo e dias de antecedência, rola pra todo mundo? É claro que não! Os pilotos não são profissionais do ramo, todos têm família pra cuidar, têm ponto pra bater na carteira de segunda a sexta.”