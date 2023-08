Dicas para um jovem gestor

Se eu soubesse que derrotas ensinam mais que vitórias, não teria sentido tanto os meus fracassos.



Se eu soubesse que a lógica do esporte é a derrota, teria saboreado mais as minhas vitórias.



Se eu soubesse que nem tudo que é antigo é ultrapassado, teria observado melhor os mais experientes.



Se eu soubesse que nem tudo que é novo é inovador, teria mais segurança dos meus princípios.



Se eu soubesse que a tecnologia na gestão esportiva serve para mostrar ainda mais a importância do ser humano, teria me capacitado mais nessa área.



Se eu soubesse que minha principal característica é meu maior defeito e minha maior virtude, teria tentado me moldar menos.



Se eu soubesse que as relações no mundo atual seriam medidas pela mentalidade e não pela idade, teria interagido melhor com outras gerações.