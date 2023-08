Inovação não é necessariamente o ato de criar algo que nunca foi feito

Assim, inovar nesse novo projeto do Lance! Biz é conseguir reunir pessoas que estão na linha de frente em suas atividades na indústria esportiva, e que são referências em suas funções, onde elas contam o que, por que e como fazem o que fazem, abrem como estão lidando, aproveitando e se posicionando nesse momento de plena evolução. Como estão inovando dentro de suas atividades e como a inovação impacta suas operações!



O que estão desenvolvendo, seus projetos, desafios, resultados e expectativas, para onde as novas demandas de mercado estão orientando seus olhares, os novos ventos soprados de novos mercados batendo em antigas velas de embarcações centenárias, as novas ondas geradas por motores quebrando em bancadas sintéticas em praias artificiais, novas tecnologias que impactam e transformam a forma que praticamos, organizamos, vendemos e consumimos o esporte.



Inovar nesse projeto também é o formato como o Lance! Biz distribui esse conteúdo, que começa no modelo tradicional de coluna escrita na plataforma e que, tem grande potencial de se transformar em diferentes modelos de mídias e ampliar sua distribuição.



Pelo que escutei “nos corredores”, muita novidade vem por aí!



