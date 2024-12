Uefa aumenta prêmios da Eurocopa Feminina 2025 e determina porcentagem para jogadoras

A Uefa anunciou o aumento do valor total dos prêmios que serão dados na Eurocopa Feminina 2025 para 41 milhões de euros (cerca de R$ 267 milhões). O valor representa um aumento de 156% em relação aos prêmios dados na edição de 2022.

As 16 equipes participantes receberão uma taxa fixa de 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 11,7 milhões) pela participação, o que representará 70% do prêmio total.

Os 30% restantes do dinheiro serão distribuídos em bônus de desempenho, com as equipes recebendo 50 mil de euros (R$ 325.5 mil) por empate e 100 mil (R$ 651 mil) por vitória na fase de grupos, além de bônus escalonados para cada fase eliminatória.

O prêmio máximo alcançável para a equipe campeã da Euro, caso vença as três partidas da fase de grupos, será de 5,1 milhões de euros (R$ 33,2 milhões).

Troféu da Eurocopa Feminina 2025 (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)

Premiação para as jogadoras

Além do aumento da premiação, a Uefa também anunciou que as jogadoras receberão uma parte do prêmio em dinheiro recebido por sua associação nacional.

Cada associação nacional terá que destinar de 30% a 40% do total recebido para suas jogadoras. Para as equipes que avançarem para as fases eliminatórias, a recomendação da Uefa é de que as jogadoras recebam entre 35% e 40% dos ganhos totais.

Além disso, serão destinados 6 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões) para benefícios a serem pagos como recompensa aos times que cederem jogadoras para o torneio. Serão 657 euros (R$4,2 mil) por dia.

Caso uma jogadora seja cortada por lesão ou registrada por um novo clube durante o período da Eurocopa, os clubes envolvidos receberão um pagamento proporcional.