Cria das categorias de base, Kaiky Naves recebeu diversas sondagens nas últimas semanas e pode deixar o Palmeiras nesta janela de transferências. Clubes do futebol brasileiro, do Oriente Médio e da Europa demonstraram interesse no zagueiro, que teve poucas oportunidades sob o comando de Abel Ferreira em 2024.

A direção do Palmeiras, no entanto, prioriza a manutenção do jogador, mas não descarta uma possível transferência caso a proposta seja vantajosa.

Atendendo a pedido da comissão técnica, o Palmeiras busca um zagueiro na janela, preferencialmente canhoto, e não pretende liberar atletas da posição sem assegurar uma reposição. Naves e seus representantes, por outro lado, veem na transferência uma oportunidade para aumentar a minutagem do jogador, com prioridade para ofertas do mercado internacional.

Após a saída de Luan para o futebol mexicano, Naves era visto como reposição imediata para os titulares Gustavo Gómez e Murilo, mas a rápida ascensão de Vitor Reis, de apenas 18 anos, tirou espaço do zagueiro.

Kaique Naves em treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Na atual temporada, Kaiky Naves disputou 15 partidas, sendo 12 delas como titular. O contrato do zagueiro com o Verdão é válido até dezembro de 2028.