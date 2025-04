Título do Liverpool na Premier League vale mais que 90% dos times do Brasileirão

O Liverpool conquistou no domingo (27) seu 20º título do Campeonato Inglês e se tornou o maior campeão do país ao lado do Manchester United. O troféu dos Reds chega na temporada de estreia do holandês Arne Slot no comando técnico. E além do peso que a conquista tem para a história do clube e o impacto futebolístico na Premier League, há também a bolada que o time receberá por ter conquistado a liga na temporada 2024/25.

Para se ter dimensão do tamanho da premiação que o Liverpool receberá pelo título, ela é maior que o valor de mercado de 18 dos 20 clubes que disputam o Brasileirão, mais que 90% da elite do futebol brasileiro. A Premier League é a competição que melhor paga seu campeão entre todas ao redor do mundo, superando disputas como a Copa do Mundo, Mundial de Clubes e outras ligas europeias, a exemplo da La Liga ou Bundesliga.

O time inglês vai embolsar 151,4 milhões de euros, ou quase R$ 980 milhões na cotação mais atual. Essa cifra supera os valores de equipes gigantes do Brasil, ficando atrás apenas de dois clubes. Entre 20 da Série A, apenas Palmeiras e Flamengo têm valor de mercado apontado como maior que a premiação paga ao campeão da Premier League.

As cifras que o Liverpool levou pelo título considera, também, o arrecadamento dos direitos de transmissão ao longo da temporada. Só pelo primeiro lugar, o valor pago ao Liverpool é de aproximadamente 56,4 milhões de euros, pouco mais de R$ 364 milhões. No Brasileirão, o Botafogo ganhou em 2024 "apenas" R$ 48 milhões.

Liverpool recebeu premiação milionária pelo título da Premier League. (Foto: Reprodução/X/@LFC)

O alviverde é o time mais valioso do país e do continente sul-americano, seguido do rubro-negro carioca nas duas listas. Em levantamento feito pelo Lance! Biz, a dupla destoa do restante do continente e somam valores acima de R$ 1 bilhão. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

O Palmeiras tem valor de mercado de aproximadamente R$ 1,4 bilhão, enquanto o Flamengo aparece na lista com R$ 1,2 bilhão. A distância das duas equipes para o restante dos times do Brasileirão é considerável, já que a equipe que chega mais perto é o Botafogo, com R$ 739 milhões, um valor 47,3% menor que as cifras apontadas para o alviverde paulista.

No top cinco de clubes mais valiosos do país estão Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Corinthians e Internacional. Na comparação ao alvinegro paulista e ao Colorado, a distância financeira é ainda maior. O Timão tem valor de mercado pouco maior de R$ 690 milhões, enquanto o Inter aparece com cifras em torno de R$ 605 milhões.

Os três menores valores são Ceará, Mirassol e Juventude. Juntos, as equipes tem valor cotado em R$ 423 milhões, número mais que duas vezes menor que a premiação paga ao Liverpool pelo título do Campeonato Inglês.

Palmeiras e Flamengo são os times brasileiros mais valiosos do país e do continente. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Hipervalorização da Premier League

A premiação pesada recebida pelo Liverpool tem uma explicação. A Premier League é o campeonato que mais fatura ao redor do mundo e tem uma estratégia muito bem desenvolvida quanto a trabalhar sua marca com venda de direitos de transmissão - principal fonte de renda da liga - e patrocinadores, o que também proporciona que o clubes do país sejam beneficiados e possam atuar de maneira forte no mercado de transferências.

Na temporada 2023/24, liga inglesa alcançou 80 canais televisivos em mais de 100 países diferentes, marcando um aumento de 170% em relação ao contrato entre 2019 e 2022. Além disso, o torneio bateu recorde de audiência nos Estados Unidos, com uma média de 546 mil telespectadores por jogo.

O contrato assinado para o novo ciclo de transmissões, que começou nesta temporada prevê 6,7 bilhões de libras (R$ 43 bilhões) apenas pelos direitos domésticos. Os números aumentam ainda mais se forem adicionados os direitos de transmissão internacional.

Comparação com outras competições

Com base em dados da temporada anterior, já divulgados pelas ligas ao redor da Europa, a Premier League paga números consideravelmente melhores. Em 2023/24, a La Liga, da Espanha, é a que mais se aproxima. O campeonato pagou ao campeão Real Madrid mais de 143 milhões de euros (ou R$ 923 milhões). As ligas inglesas e espanhola lideram o ranking entre os campeonatos nacionais do velho continente. A Serie A italiana (R$ 560 milhões), Bundesliga (R$ 445 milhões) e Ligue 1 (R$ 280 milhões) completam a ordem.

A Liga dos Campeões desse ano, que passou por uma reformulação na tabela e hoje dispõe de mais jogos e, portanto, uma premiação que se reajusta a essa realidade. A competição teve pagamentos que dependem, por exemplo, de quantas vitórias você teve ao longo da copa e qual posição você terminou a primeira fase. Numa projeção em que um time passa em primeiro e vence oito jogos na fase de liga, o clube poderia conquistar 98,92 milhões de euros, pouco mais de R$ 638 milhões na conversão atual.

No futebol brasileiro, o comparativo com premiações das competições é bastante chamativo. Neste ano, Copa do Brasil, por exemplo, distribuirá seu maior valor de premiação nesta edição e que pode chegar a R$ 101 milhões para o campeão.