Web reage a golaço de meia do Liverpool em jogo do título

O confronto entre Liverpool e Tottenham, pela 34º rodada da Premier League, foi marcado por golaços e grandes atuações. Autor do gol de empate da equipe comandada por Arne Slot, Mac Allister levou os torcedores à loucura nas redes sociais com o seu belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro adversário.

Confira algumas reações ao gol de Mac Allister:

Mac Allister de saída do Liverpool?

Na busca por reforços, o Real Madrid continua monitorando a situação de meio-campistas. Sem dar muitas pistas, o meio-campista Alexis Mac Allister, do Liverpool, foi questionado pela imprensa argentina sobre seu futuro ou a possibilidade de ingressar à Espanha.

- Eu leio os rumores e as notícias chegam até mim, mas o importante é o presente. Por mais que o clube me ame, se eu jogar mal neste fim de semana, eles vão perder o interesse - disse Mac Allister sobre o interesse do Real Madrid, em entrevista exclusiva ao "TyC Sports".

Nesta temporada, Mac Allister já disputou 47 partidas pelos Reds, com sete gols marcados e cinco assistências. Ao todo, são 93 jogos com a camisa do Liverpool, marcando 14 tentos e contribuindo com 13 passes a gol em sua trajetória com o time.

