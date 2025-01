Supercopa da Espanha: veja a premiação do Barcelona por título contra o Real Madrid

No domingo (12), o Barcelona atropelou o Real Madrid por 5 a 2 na final da Supercopa da Espanha. A equipe catalã levantou a taça pela 15ª vez na história graças aos gols de Raphinha, Yamal, Lewandowski e Balde. O time comandado por Carlo Ancelotti até chegou a marcar duas vezes com Mbappé e Rodrygo, mas não foi o suficiente.

Além de deixar o estádio Rei Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita, com o troféu, o Barcelona também levou alguns milhões de euros como premiação. O Lance Biz! te conta quanto.

Segundo o jornal espanhol "As", só por participar da competição, o time de Hansi Flick 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,3 milhões na cotação atual). O time recebeu mais 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) por ter chegado à grande final. A conquista do título diante de seu principal rival rendeu mais 2 milhões de euros (R$ 12,4 milhões) ao clube.

Assim, no total, o Barça levou para casa 9 milhões de euros, ou seja, cerca de R$ 56 milhões.

Real Madrid, Athletic e Mallorca também receberam prêmios

Mas o grande campeão não foi o único a embolsar alguns milhões com essa competição. Mesmo tendo ficado com o vice, o Real Madrid levou 7,15 milhões de euros (R$ 44,5 milhões) para casa, sendo 6,15 milhões de euros (R$ 38,2) apenas por participar do torneio e mais 1 milhão de euros por ter chegado à final.

Além disso, segundo o "As", o Mallorca recebeu 850 mil euros (R$ 5,2 milhões) e o Athletic, 2 milhões de euros (R$ 12,4 milhões).