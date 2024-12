Superbet adquire naming rights do Campeonato Carioca 2025

A casa de apostas esportivas Superbet anunciou nesta sexta-feira (27) que adquiriu os naming rights do Campeonato Carioca 2025. O acordo é válido por um ano e não teve seus valores divulgados.

O contrato com a Superbet substitui o patrocínio anterior, que também era com uma casa de apostas, a Betnacional.

A marca da nova dentetora dos direitos estará presente em backdrops, área de entrevistas, banners e placas.

- Não se trata de um patrocínio, mas, sim, uma super parceria entre o Carioca, sem dúvidas o mais atraente e nacional estadual do Brasil, e a Superbet. É a certeza de sucesso - disse o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes.

O Campeonato Carioca de 2025 terá transmissão da Globo e da Band, na TV aberta, e também do SporTV, Bandsports e Premiere.

- Tenho a convicção de que será uma parceria vitoriosa, com o alcance e a atratividade nacional do futebol carioca, com os quatro clubes grandes com milhões de apaixonados pelo nosso Brasil. Vamos para um Super Carioca - disse Alexandre Fonseca, CEO da Superbet Brasil.

Logo Campeonato Carioca Superbet (Foto: Divulgação)

A compra dos namings rights do Carioca é mais um avanço da Superbet no mundo dos patrocínios esportivos. Ela também é patrocinadora máster de dois gigantes do futebol brasileiro: Fluminense e São Paulo.