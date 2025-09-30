menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Sport anuncia novo patrocinador para os times de futebol masculino e feminino

Estreia acontece nos dias 1º e 2 de outubro, em jogos do Brasileirão e da Copa Maria Bonita

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 30/09/2025
15:27
Troféu do Brasileirão (Foto: Divulgação/ CBF)
imagem cameraTroféu do Brasileirão (Foto: Divulgação/ CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Sport anunciou a chegada da BlinkPlanet como nova patrocinadora oficial do futebol feminino e masculino profissional. A plataforma online é referência na criação de experiências a partir de álbuns e ativos digitais, unindo arte, tecnologia e colecionáveis para gerar momentos exclusivos para os torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O acordo entre o clube e a empresa terá duração de um ano, até outubro de 2026. A estreia da BlinkPlanet no futebol masculino, em que ficará estampada no short, será nesta quarta-feira (1º), diante do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. No futebol feminino, em que o logo estará na camisa, a estreia acontece na quinta-feira (2), contra o Botafogo-PB, pela Copa Maria Bonita.

Uma coleção exclusiva de cards do Sport será lançada na plataforma, com compra e negociação simples e seguras. Além de itens colecionáveis, os torcedores poderão ter acesso a benefícios reais, como experiências diferenciadas de interação com o clube.

continua após a publicidade

Com a parceria, o Sport reforça seu histórico de pioneirismo e busca novas formas de aproximar o relacionamento com os torcedores, unindo sua história centenária às possibilidades do ambiente digital.

— O Sport tem na sua torcida uma das maiores forças do futebol brasileiro e está sempre em busca de inovação para estreitar a relação com os torcedores das mais diversas formas — iniciou Henrique Aguiar, diretor de marketing e negócios do Sport.

continua após a publicidade
Uniforme do Sport (Foto: Divulgação)
Uniforme do Sport (Foto: Divulgação)

— Esse patrocínio tem algo especial! A marca BlinkPlanet estará presente tanto no uniforme da equipe masculina quanto no da equipe feminina. É reflexo de um trabalho que estamos fazendo na área comercial, mostrando ao mercado a importância de abraçar o futebol feminino. Algo que foi imediatamente apoiado pela BlinkPlanet — acrescentou.

Para a BlinkPlanet, associar-se ao Leão é uma oportunidade de se conectar a uma das torcidas mais apaixonadas do país, democratizando o acesso a experiências digitais e mostrando que o universo blockchain pode ser prático, seguro e emocionante.

— Estamos muito entusiasmados com essa parceria. O Sport é símbolo de tradição e paixão, e queremos levar essa energia para dentro da BlinkPlanet. Nossa missão é simplificar o acesso ao mundo dos ativos digitais e, com o Leão, oferecer experiências que unam o futebol com o que há de mais moderno em tecnologia — afirma Henrique Belumat, líder de Growth da BlinkPlanet.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias