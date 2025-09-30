Sport anuncia novo patrocinador para os times de futebol masculino e feminino
Estreia acontece nos dias 1º e 2 de outubro, em jogos do Brasileirão e da Copa Maria Bonita
- Matéria
- Mais Notícias
O Sport anunciou a chegada da BlinkPlanet como nova patrocinadora oficial do futebol feminino e masculino profissional. A plataforma online é referência na criação de experiências a partir de álbuns e ativos digitais, unindo arte, tecnologia e colecionáveis para gerar momentos exclusivos para os torcedores.
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
O acordo entre o clube e a empresa terá duração de um ano, até outubro de 2026. A estreia da BlinkPlanet no futebol masculino, em que ficará estampada no short, será nesta quarta-feira (1º), diante do Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. No futebol feminino, em que o logo estará na camisa, a estreia acontece na quinta-feira (2), contra o Botafogo-PB, pela Copa Maria Bonita.
Uma coleção exclusiva de cards do Sport será lançada na plataforma, com compra e negociação simples e seguras. Além de itens colecionáveis, os torcedores poderão ter acesso a benefícios reais, como experiências diferenciadas de interação com o clube.
Com a parceria, o Sport reforça seu histórico de pioneirismo e busca novas formas de aproximar o relacionamento com os torcedores, unindo sua história centenária às possibilidades do ambiente digital.
— O Sport tem na sua torcida uma das maiores forças do futebol brasileiro e está sempre em busca de inovação para estreitar a relação com os torcedores das mais diversas formas — iniciou Henrique Aguiar, diretor de marketing e negócios do Sport.
— Esse patrocínio tem algo especial! A marca BlinkPlanet estará presente tanto no uniforme da equipe masculina quanto no da equipe feminina. É reflexo de um trabalho que estamos fazendo na área comercial, mostrando ao mercado a importância de abraçar o futebol feminino. Algo que foi imediatamente apoiado pela BlinkPlanet — acrescentou.
Para a BlinkPlanet, associar-se ao Leão é uma oportunidade de se conectar a uma das torcidas mais apaixonadas do país, democratizando o acesso a experiências digitais e mostrando que o universo blockchain pode ser prático, seguro e emocionante.
— Estamos muito entusiasmados com essa parceria. O Sport é símbolo de tradição e paixão, e queremos levar essa energia para dentro da BlinkPlanet. Nossa missão é simplificar o acesso ao mundo dos ativos digitais e, com o Leão, oferecer experiências que unam o futebol com o que há de mais moderno em tecnologia — afirma Henrique Belumat, líder de Growth da BlinkPlanet.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias