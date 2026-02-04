Sergio Ramos no Juventude? Ex-Real Madrid é parte de proposta de SAF

O histórico zagueiro espanhol Sergio Ramos pode se conectar com o futebol brasileiro em breve. Acontece que ele é um dos investidores na proposta para a formação da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Juventude, e participou de reunião virtual na última terça-feira. A informação foi publicada inicialmente pelo "ge".

continua após a publicidade

➡️Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O encontro citado foi o segundo entre representantes do Juventude e do Five Eleven Capital, mas o primeiro de Sergio Ramos. O próximo passo é a apresentação de uma primeira versão do contrato, o que deverá ocorrer ainda nesta semana. Ao clube caberá a análise jurídica.

A oferta já conhecida é de R$ 400 milhões, após conversas que começaram no final de 2024. A burocracia interna do clube exigiu o passo a passo que chega, agora, em momento mais avançado.

continua após a publicidade

Essa proposta em discussão prevê que a investidora tenha participação majoritária na SAF. Mas o clube teria remuneração contínua e participação de 10% mantida, além de ativos como o estádio e o centro de treinamento.

Sergio Ramos deixou o Monterrey, do México, recentemente. Mas não houve anúncio de aposentadoria, apesar dos 39 anos. Revelado no Sevilla, ele fez proposta para comprar também o clube espanhol. A grande passagem, contudo, foi pelo Real Madrid.

continua após a publicidade

Polêmica

A possibilidade de Sergio Ramos se tornar proprietário do Sevilla impediria o zagueiro de atuar profissionalmente no futebol espanhol, devido à restrição da "Lei Anti-Piqué". A legislação esportiva vigente na Espanha e os estatutos da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) proíbem que um atleta em atividade mantenha vínculos comerciais com competições nas quais possa participar, o que inviabilizaria sua inscrição em clubes da primeira ou da segunda divisão do país.

➡️Diretor de clube espanhol abre o jogo sobre chegada de Sergio Ramos: 'Não tem dinheiro'

Juventude em campo

O Juventude está invicto no Campeonato Gaúcho até aqui: são três vitórias e três empates, incluindo o 1 a 1 com o Grêmio, no último sábado.

A equipe vai disputar também a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque, na temporada passada, o time terminou a principal competição do país na penúltima posição, com 35 pontos. À frente apenas do Sport, e nove pontos atrás da primeira equipe fora da zona de rebaixamento.