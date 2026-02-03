Barcelona tem 300 mil camisas não vendidas, e lote 'escondido' vai parar em galpão

O Barcelona tem um lote de 300 mil camisas intactas e trancadas em um galpão industrial da cidade há mais de um ano. O fato foi revelado pelo jornal "El País", da Espanha. A matéria detalha o prejuízo acumulado pelo clube espanhol por estocar o material e não ter disponibilizados os uniformes para venda ao público.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

No total, o estoque de camisas representa pouco mais de 4 milhões de euros, ou R$ 24 milhões, que estão presos pelo fato de os uniformes não terem um destino definido. A confecção das peças foi feita há mais de um ano, na reta final de 2024, período que o Barcelona ainda negociava sua renovação contratual com a Nike, sua fornecedora de material esportivo, e encontrava dificuldades em chegar a um comum acordo com a empresa norte-americana.

Na época, o clube cogitou encerrar a parceria de décadas com a marca, mas em novembro anunciou uma extensão contratual até 2038, um acordo que gira em torno 1,7 bilhão de euros ao longo do período vigente. Barça e Nike mantém parceria de 1998.

continua após a publicidade

Enquanto o acordo entre as partes não chegava a uma conclusão satisfatória para os dois lados, o Barcelona resolveu produzir por conta própria um novo lote de uniformes com o escudo do clube. Assim, garantiria que todas as equipes estivessem abastecidas com camisas, tanto os times de futebol masculino e feminino, como também basquete, vôlei, rúgbi e hóquei. Segundo fontes ouvidas pelo "El País", a decisão do clube catalão servia também para pressionar a Nike e permitir que torcedores pudessem comprar um material original do Barça.

As camisas foram confeccionadas sem a logo da Nike e, no lugar do famoso "Swoosh", aparece a marca da "Bilhub Tech", que pertence ao Barça Innovation Hub, uma empresa que pertence ao clube lançada em 2017 e que trabalha com inovação e tecnologia dentro do mercado esportivo. Não há informações sobre o design das camisas estocadas e nem o local onde o galpão que armazena o lote está, apesar da confirmação que o espaço fica na província de Barcelona. Não há uma definição se as peças serão comercializadas em algum momento.

continua após a publicidade

O veículo ouviu Josep Maria Meseguer, responsável pelo setor de licenciamento e merchandising do clube, que não define a situação como um grande problema para o Barcelona e lembra que a decisão se tratou de um "plano B".

- Precisávamos de um plano B caso não houvesse acordo, para poder começar a temporada com normalidade. Era necessário dar cobertura não só ao futebol, mas também às outras equipes do Barcelona… E tudo isso tinha um plus de complicação [...] As peças estão conservadas e guardadas, não há ainda nenhuma definição para a saída delas - disse o executivo do Barça.

Um impasse que impede a comercialização ou utilização dessas camisas é o acordo assinado entre o clube e Nike, já que a empresa norte-americana tem um direito exclusivo de exploração dos uniformes do Barcelona. Qualquer uso desse material precisaria de uma aprovação prévia da marca esportiva. Josep Maria Meseguer garante que está "satisfeito" com a situação, principalmente pelo "plano A" ter dado certo, que é o acordo de renovação com a Nike.