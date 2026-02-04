O brasileiro Endrick foi escolhido como protagonista de animações especiais que promoverão a Copa da França. A emissora de TV fechada e streaming que transmitirá o torneio caracterizará o jogador do Lyon como "super-herói" nos anúncios do torneio. Desde sua chegada ao futebol francês, o atacante disputou quatro partidas, marcou quatro gols e contribuiu com uma assistência.

A decisão de utilizar Endrick como figura principal nas animações se deu após a emissora identificar o impacto do jogador nas métricas de audiência. A transmissão da estreia do brasileiro pelo Lyon contra o Lille atingiu 600 mil visualizações nos canais da Sportynet.

O vídeo com os melhores momentos desse jogo alcançou quase 3 milhões de visualizações no YouTube, tornando-se um dos conteúdos mais assistidos no canal da emissora, que conta com 1,24 milhão de inscritos.

Lyon na Copa da França

O próximo jogo do Lyon, contra o Laval, pelas oitavas de final da Copa da França, acontecerá nesta quarta-feira (4), às 16h30. A partida está sendo divulgada no Instagram da emissora com o atacante brasileiro como elemento central das peças promocionais.

Endrick ganha torcida de Romário por Copa do Mundo

Durante participação no programa "João Visita", da LeoDias TV, Romário fez questão de destacar o talento de Endrick, apontando o jovem como um dos jogadores mais promissores da nova geração brasileira. Para o "Baixinho", o atacante reúne características cada vez mais raras no futebol atual.

- Endrick é um jogador muito bom, é um atacante nato, um fazedor de gols. Hoje, do que temos visto, ele é um jogador que tem um grande futuro e pode muito bem ajudar o Brasil na próxima Copa" - afirmou o ex-camisa 11.