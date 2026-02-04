menu hamburguer
Diretor de clube espanhol abre o jogo sobre chegada de Sergio Ramos: 'Não tem dinheiro'

Defensor está livre no mercado após deixar o Monterrey

04/02/2026
Dia 04/02/2026
15:09
Sergio Ramos comemora seu gol no jogo do Monterrey contra a Inter de Milão
imagem cameraSergio Ramos comemora seu gol no jogo do Monterrey contra a Inter de Milão (Foto: Stu Forster/AFP)
Diretor de Futebol do Sevilla, Antonio Cordón abriu o jogo sobre a possibilidade da chegada de Sergio Ramos. Em coletiva com a imprensa local, o dirigente afirmou que a contratação do defensor está fora de cogitação e explicou os motivos.

- Não tem dinheiro, a gente já gastou tudo. Nossa prioridade era um centroavante, não havia zagueiro em nosso planejamento. Com um atacante, gastamos tudo e não tem mais dinheiro para inscrever absolutamente ninguém.

Lenda do Real Madrid, Sergio Ramos está livre no mercado após deixar o Monterrey, do México, no início de 2026. No entanto, o defensor de 39 anos ainda não assinou com uma nova equipe após mais de um mês.

Na janela de transferências do inverno europeu, o Sevilla priorizou a compra do atacante Neal Maupay. Com isso, a equipe não deve se movimentar pela contratação de Sergio Ramos, que soma duas passagens pelo clube espanhol.

Como foi o 2025 de Sergio Ramos?

Após defender o Sevilla na temporada 2023/2024, Sergio Ramos ficou seis meses sem clube e foi anunciado pelo Monterrey em fevereiro de 2025. Em menos de um ano, o defensor espanhol disputou 34 partidas, incluindo o Mundial de Clubes, e marcou oito gols pelo time mexicano.

Sergio Ramos - Monterrey
Sergio Ramos em jogo do Monterrey, do México (Foto: Julio Cesar Aguilar/AFP)

