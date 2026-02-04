Diretor de clube espanhol abre o jogo sobre chegada de Sergio Ramos: 'Não tem dinheiro'

Diretor de Futebol do Sevilla, Antonio Cordón abriu o jogo sobre a possibilidade da chegada de Sergio Ramos. Em coletiva com a imprensa local, o dirigente afirmou que a contratação do defensor está fora de cogitação e explicou os motivos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Não tem dinheiro, a gente já gastou tudo. Nossa prioridade era um centroavante, não havia zagueiro em nosso planejamento. Com um atacante, gastamos tudo e não tem mais dinheiro para inscrever absolutamente ninguém.

continua após a publicidade

Lenda do Real Madrid, Sergio Ramos está livre no mercado após deixar o Monterrey, do México, no início de 2026. No entanto, o defensor de 39 anos ainda não assinou com uma nova equipe após mais de um mês.

Na janela de transferências do inverno europeu, o Sevilla priorizou a compra do atacante Neal Maupay. Com isso, a equipe não deve se movimentar pela contratação de Sergio Ramos, que soma duas passagens pelo clube espanhol.

continua após a publicidade

Como foi o 2025 de Sergio Ramos?

Após defender o Sevilla na temporada 2023/2024, Sergio Ramos ficou seis meses sem clube e foi anunciado pelo Monterrey em fevereiro de 2025. Em menos de um ano, o defensor espanhol disputou 34 partidas, incluindo o Mundial de Clubes, e marcou oito gols pelo time mexicano.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.