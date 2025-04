Semifinais da Champions League: clubes investiram R$ 3 bilhões em reforços

Os jogos de ida das semifinais da Champions League estão sendo disputadas nos dias 29 e 30 de abril, e os clubes que figuram no topo do torneio mais prestigiado da Europa não estão lá à toa. Arsenal, Barcelona, Inter de Milão e PSG investiram 496,67 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões) em reforços desde a última temporada, segundo o "Transfermarkt", site especializado no mercado de transferências.

O PSG é o clube que lidera nos investimentos em contratações. Presidido por Nasser Al-Khelaïfi, os parisienses gastaram 239,92 milhões de euros (R$ 1,54 bilhão) em cinco atletas: João Neves, Willian Pacho, Désiré Doué, Safonov e, o mais caro deles, Khvicha Kvaratskhelia. O atacante georgiano foi adquirido por 70 milhões de euros e é o único do grupo que também esteve na edição anterior da Champions.

A Inter de Milão foi quem mais se reforçou em número de jogadores. Foram nove no total, com gasto de 90,15 milhões de euros (R$ 580 milhões). A principal contratação, Davide Frattesi, por € 31,4 milhões, Sucic, Josep Martínez, Carlos Augusto, Arnautovic,Tomás Palacios, Zalewski, Zielinski e Taremi.

O Arsenal acertou a contratação de cinco jogadores e investiu 108,9 milhões de euros (R$ 700 milhões). Calafiori foi comprado por 45 milhões de euros, David Raya, goleiro ex-Brentford, contratado em definitivo por 32 milhões de euros, Mikel Merino, meia da Real Sociedad, contratado por 32 milhões de euros, Neto, goleiro contratado por empréstimo junto ao Bournemouth, Nuno Tavares, lateral voltando de empréstimo do Nottingham Forest e Kieran Tierney, lateral voltando de empréstimo da Real Sociedad.

O Barcelona, no entanto, foi o mais econômico entre os semifinalistas: com apenas dois reforços e 57,7 milhões de euros investidos (R$ 371 milhões), os catalães tiveram Dani Olmo, meia do RB Leipzig, contratado por 55 milhões de euros e Pau Víctor, atacante do Girona, contratado por 2,7 milhões de euros.

Semifinais da Champions League

A Champions League chegou à sua fase decisiva, e as semifinais do torneio têm Barcelona x Inter de Milão e PSG x Arsenal. Os duelos de ida da próxima fase estão sendo realizados nos dias 29 e 30 de abril, enquanto as partidas de ida serão nos dias 6 e 7 de maio. A final da Liga dos Campeões está marcada para o dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha.