Qual o tamanho da fortuna de Lewis Hamilton, novo piloto da Ferrari?

A temporada de 2025 da Fórmula 1 inicia-se neste fim de semana com grande expectativa em torno de Lewis Hamilton, que fará sua estreia pela Ferrari. O heptacampeão mundial, reconhecido não apenas por seu talento nas pistas, mas também por sua expressiva fortuna, traz consigo uma trajetória marcada por contratos milionários e investimentos bem-sucedidos.



📊 Patrimônio de Lewis Hamilton

De acordo com estimativas, a fortuna de Lewis Hamilton é avaliada em US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão). Essa riqueza acumulada ao longo de sua carreira na Fórmula 1 é resultado de salários elevados, contratos de patrocínio e investimentos pessoais.

📈 Contrato recorde com a Ferrari

Hamilton assinou um contrato de dois anos com a Ferrari, com opção de extensão por mais um ano. Esse acordo pode o tornar o piloto mais bem pago da atualidade na Fórmula 1. O contrato prevê um salário anual de US$ 80 milhões (cerca de R$ 460 milhões), além de um bônus de US$ 20 milhões (R$ 115 milhões) destinado à "Mission 44", iniciativa do piloto que apoia a inserção de jovens de minorias sociais no automobilismo.

Com esses valores, Hamilton supera os ganhos de outros pilotos de destaque na categoria, consolidando sua posição não apenas como um dos maiores nomes do esporte, mas também como um dos mais bem remunerados.

🏎️ Expectativas para 2025

A estreia de Hamilton pela Ferrari é aguardada com entusiasmo desde 2024. A combinação da experiência e talento do piloto com a tradição da escuderia italiana promete trazer uma nova dinâmica ao campeonato.

Com um patrimônio robusto e um contrato recorde, Lewis Hamilton inicia esta nova fase de sua carreira com objetivos claros: conquistar mais títulos e deixar um legado ainda mais sólido no automobilismo mundial.