Uma mudança importante pode acontecer em breve na exibição da Champions League. A principal competição de clubes da Europa quer crescer no streaming e, por isso, está reformulando o processo de licitação das transmissões. A informação foi publicada originalmente pela Bloomberg.

De acordo com o site, as plataformas de streaming vão poder disputar direitos de transmissão, em diferentes mercados, simultaneamente. Isso não acontecia antes e vai facilitar, acredita-se, na formatação de pacotes para as propostas das concorrentes.

A ideia da Uefa para a Champions League seria negociar acordos mais longos do que os atuais, que são de três anos. Haveria, na projeção, menos fragmentação global da distribuição e, paralelamente, ofertas mais robustas. Estas alcançariam, aí sim, mais lugares do globo. Como já fazem as próprias plataformas de streaming.

EUA como exemplo

O sucesso que um contrato mais longo pode gerar já tem sido experimentado pela Uefa no acordo com o mercado dos Estados Unidos. A Champions League foi negociada com a Paramount para o país norte-americano em 2022 até 2030. Isso por US$ 1,5 bilhão.

