Um nome do futuro ou já do presente. O goleiro João Pedro, do Santos, mais uma vez foi decisivo para a classificação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17. É um óbvio destaque da equipe na campanha, que já chegou às quartas de final - nesta sexta-feira, o duelo é contra o Marrocos. Mas... quanto vale o herói brasileiro até aqui?

Após assinatura de novo contrato, dois meses atrás, o jogador de 1,98m passou a ter multas rescisórias de € 100 milhões para clubes do exterior e cerca de R$ 60 milhões para equipes brasileiras, de acordo com o ge. Na cotação atual, o valor da multa a clubes de fora equivale a R$ 615,86 milhões.

João Pedro tem 17 anos e é destaque da Seleção Brasileira da categoria, mas ainda não disputou partidas profissionais pelo Santos. Ele defende o Peixe desde a categoria sub-11. O vínculo com o clube vai até abril de 2027.

História

Natural de Santos, João Pedro iniciou sua trajetória no futsal da cidade, no tradicional Gremetal. Começou atuando na linha, mas uma experiência emergencial debaixo do gol mudou seus rumos. Desde então, abraçou a posição e passou a se desenvolver nas categorias de base do Santos, clube que defende desde os nove anos de idade.

Com 1,98m de altura, o jovem se destaca pelo porte físico e pela tranquilidade nas decisões. Treina regularmente com o elenco profissional e é considerado a quarta opção do gol santista, atrás de Gabriel Brazão, Diógenes e João Fernandes. Em maio de 2024, assinou seu primeiro contrato profissional, válido até abril de 2027, e foi relacionado pela primeira vez para uma partida da Série B, contra o Amazonas.

