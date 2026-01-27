SBT define primeiras marcas patrocinadoras nas transmissões da Copa do Mundo

O SBT anunciou as primeiras marcas patrocinadoras que vão integrar o projeto da emissora na Copa do Mundo, que adquiriu os direitos de transmissão do Mundial em 2026. No total, serão 32 jogos exibidos pela emissora, que tem parceria com a N Sports, e exibirá as partidas na TV aberta e nos canais lineares da TV fechada. O grupo terá nomes como Galvão Bueno, Tiago Leifert, Mauro Beting, André Hernan e Mauro Naves, além do ex-jogador Alexandre Pato.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A emissora anunciou marcas de diversos setores do mercado. Fecharam acordo McDonald's, Seara e Friboi, do ramo alimentício, Airbnb, app de hospedagens, Esporte da Sorte, Haleon, da insdústria farmacêutica, e a bet Esportes da Sorte. Essas foram as seis primeiras cotas negociadas pelo grupo para o projeto da Copa, mas há espaço para entrada de outras empresas e as emissoras seguem negociando novos acordos.

Marcos Kotait, Diretor Nacional de Negócios Multiplataforma do SBT, destaca que o anúncio é um passo importante para o projeto do Mundial 2026 e definiu o período de transmissão da competição como a maior vitrine comercial que os canais terão ao longo deste ano.

continua após a publicidade

- A presença destas primeiras marcas parceiras é mais um enorme passo na realização deste projeto tão grandioso e que já nos enche de orgulho e empolgação para entrega tão significativa, por se tratar da maior vitrine do ano na televisão. Alinhar estes parceiros ao lado de SBT e N Sports, com toda a relevância de uma Copa do Mundo, é também um complemento ao nosso compromisso de levar alegria e produtos de qualidade ao público brasileiro - destacou o executivo.

O co-CEO da N Sports, Edinho Potsch afirma que o projeto une estruturas atrativas para as marcas no mercado, como uma equipe com nomes fortes para as transmissões das partidas, a força que a marca do SBT tem na televisão aberta do Brasil e a inovação digital acrescentada pela N Sports.

continua após a publicidade

- Estamos realmente entusiasmados tanto com as marcas que já fecharam conosco como com aquelas que estamos negociando. Essa união de forças, com a credibilidade do Galvão Bueno, estrutura e potência do SBT e com tudo o que oferecemos aqui de entretenimento e linguagem multiplataforma na N Sports, já reconhecidos pelo mercado, tem tudo para ser um sucesso absoluto - disse Potsch.

O modelo de transmissão das emissoras será em simulcast. Ou seja, compartilhará a mesma equipe nas transmissões das partidas, entre elas os jogos da Seleção Brasileira, e ficará a cargo do público escolher a melhor plataforma de acesso aos jogos, tanto na TV aberta, como a fechada.