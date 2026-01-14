SBT prepara nova atração para Galvão Bueno e tira programa esportivo do ar

No ar desde outubro de 2020, o Arena SBT, comandado por Benjamin Back, vai sair da grade do SBT para dar lugar a um novo programa semanal de Galvão Bueno. De acordo com a "Folha de São Paulo", a nova programação comandada pelo narrador acontecerá toda a segunda-feira à noite, depois do programa do Ratinho.

O programa de Galvão será só mais um da programação "reformulada" do SBT. Uma nova versão do programa "Viva Noite", por exemplo, comandada por Luís Ricardo, também será parte da nova grade da emissora.

Na nova atração, o narrador irá adotar um estilo mais próximo da família Abravanel, intercalando o debate esportivo com quadros que mesclam o esporte com o entretenimento. Existe, inclusive, a ideia de que Galvão entreviste jogadores e que o programa conte com uma plateia. Ainda de acordo com a "Folha de São Paulo", os primeiros atletas entrevistados pelo locutor serão ex-jogadores campeões do mundo com a Seleção Brasileira, para aquecer os motores para a Copa do Mundo. Não existe nenhum nome 100% confirmado, mas Mauro Naves pode ser um deles. O repórter foi companheiro de Galvão na Band e também no Amazon Prime Video.

Voz da Seleção em Copas do Mundo, Galvão Bueno é sócio da N Sports (Foto: Divulgação)

Junto com a NSports, que tem Galvão como sócio, o SBT irá transmitir 32 jogos da Copa do Mundo de 2026. A emissora ainda está formulando o projeto, algumas conversas entre o canal da família Abravanel e Galvão Bueno já aconteceram, e novas reuniões devem ser realizadas na próxima semana para acertar os detalhes finais do projeto.