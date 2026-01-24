Jornalista recusa Globo e renova com TNT Sports

A jornalista Giovanna Kiill renovou o contrato com a TNT Sports, projeto esportivo da Warner Bros, após declinar uma oferta da Globo. O novo acordo de longo prazo foi anunciado na última sexta-feira (23). A permanência da profissional no canal esportivo ocorre em um contexto de disputa por talentos entre as emissoras.

A renovação contratual foi formalizada na sede da TNT Sports, garantindo que Kiill continue como uma das principais apresentadoras e comentaristas da emissora pelos próximos anos. Os valores e a duração específica do acordo não foram divulgados pelas partes.

Conforme apurou o portal "F5", a Globo havia demonstrado interesse na contratação da jornalista como parte de uma estratégia para fortalecer sua equipe de cobertura esportiva. A emissora da família Marinho buscava reforços visando especificamente a Copa do Mundo feminina de 2027, competição que tem ganhado relevância crescente no calendário esportivo internacional.

Destaque de Giovanna Kiill

A experiência e o reconhecimento de Kiill no jornalismo esportivo a tornaram alvo da investida da Globo. Apesar do interesse da emissora carioca, a jornalista optou por manter seu vínculo com a TNT Sports, onde já desenvolve seu trabalho.

Com a renovação, Giovanna Kiill continuará integrando o time de profissionais do canal esportivo da Warner Bros, participando de programas e transmissões da TNT Sports.

