Lance! Biz

Sauber lança roupas inspiradas em Bortoleto por preço surpreendente

Valores podem passar dos R$ 600

Gabriel Bortoleto ganha coleção da Sauber (Foto: Reprodução / Sauber)
imagem cameraGabriel Bortoleto ganha coleção da Sauber (Foto: Reprodução / Sauber)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 10/09/2025
19:51
Atualizado há 2 minutos
  Mais Notícias

A Sauber lançou uma coleção de peças de roupas inspiradas em Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da equipe. O lançamento inclui camisa, moletom, boné e bucket hat, que levam as cores do Brasil e o nome do piloto. Por mais que inspiradas no país, o preço é salgado para os fãs brasileiros.

Gabriel Bortoleto no GP da Itália de F1 (Foto: Joe Portlock / Getty Images / Sauber Media Hub)
Gabriel Bortoleto no GP da Itália de F1 (Foto: Joe Portlock / Getty Images / Sauber Media Hub)

Sem uma venda direta no Brasil, as peças precisam ser importadas e compradas em euro. A camisa, por exemplo, custa € 55, ficando cerca de R$ 348 na conversão. O moletom, que é o produto mais caro, sai na bagatela de € 100 (cerca de R$ 632), sem considerar as taxas de importação.

➡️ Villeneuve compara Antonelli com Bortoleto e dispara: ‘Não está progredindo’

As peças podem ser compradas por meio da plataforma Code-Zero, com entrega para todo o país. Segundo as políticas da plataforma, a entrega para o continente americano tem prazo entre três e sete dias, custando € 19,90 (cerca de R$ 125), sendo gratuita em pedidos acima de € 200.

Confira os itens de Gabriel Bortoleto à venda

Camisa Gabriel Bortoleto R$ 347 (Foto: Reprodução / Sauber)
Camisa Gabriel Bortoleto R$ 347 (Foto: Reprodução / Sauber)
Moletom Gabriel Bortoleto R$ 632 (Foto: Reprodução / Sauber)
Moletom Gabriel Bortoleto R$ 632 (Foto: Reprodução / Sauber)
Boné Gabriel Bortoleto R$ 300 (Foto: Reprodução / Sauber)
Boné Gabriel Bortoleto R$ 300 (Foto: Reprodução / Sauber)

Classificação da F1 2026

PosiçãoPilotoEquipePontosVitórias

1

Oscar Piastri

McLaren

324

8

2

Lando Norris

McLaren

293

5

3

Max Verstappen

Red Bull

230

2

4

George Russell

Mercedes

194

1

5

Charles Leclerc

Ferrari

163

0

6

Lewis Hamilton

Ferrari

117

0

7

Alex Albon

Williams

70

0

8

Kimi Antonelli

Mercedes

66

0

9

Isack Hadjar

Racing Bulls

38

0

10

Nico Hülkenberg

Sauber

37

0

11

Lance Stroll

Aston Martin

32

0

12

Fernando Alonso

Aston Martin

30

0

13

Esteban Ocon

Haas

28

0

14

Pierre Gasly

Alpine

20

0

15

Liam Lawson

Racing Bulls

20

0

16

Gabriel Bortoleto

Sauber

18

0

17

Oliver Bearman

Haas

16

0

18

Carlos Sainz

Williams

16

0

19

Yuki Tsunoda

Red Bull

12

0

20

Franco Colapinto

Alpine

0

0

21

Jack Doohan

Alpine

0

0

