Sauber lança roupas inspiradas em Bortoleto por preço surpreendente
Valores podem passar dos R$ 600
A Sauber lançou uma coleção de peças de roupas inspiradas em Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da equipe. O lançamento inclui camisa, moletom, boné e bucket hat, que levam as cores do Brasil e o nome do piloto. Por mais que inspiradas no país, o preço é salgado para os fãs brasileiros.
Sem uma venda direta no Brasil, as peças precisam ser importadas e compradas em euro. A camisa, por exemplo, custa € 55, ficando cerca de R$ 348 na conversão. O moletom, que é o produto mais caro, sai na bagatela de € 100 (cerca de R$ 632), sem considerar as taxas de importação.
As peças podem ser compradas por meio da plataforma Code-Zero, com entrega para todo o país. Segundo as políticas da plataforma, a entrega para o continente americano tem prazo entre três e sete dias, custando € 19,90 (cerca de R$ 125), sendo gratuita em pedidos acima de € 200.
Confira os itens de Gabriel Bortoleto à venda
Classificação da F1 2026
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|Vitórias
1
Oscar Piastri
McLaren
324
8
2
Lando Norris
McLaren
293
5
3
Max Verstappen
Red Bull
230
2
4
George Russell
Mercedes
194
1
5
Charles Leclerc
Ferrari
163
0
6
Lewis Hamilton
Ferrari
117
0
7
Alex Albon
Williams
70
0
8
Kimi Antonelli
Mercedes
66
0
9
Isack Hadjar
Racing Bulls
38
0
10
Nico Hülkenberg
Sauber
37
0
11
Lance Stroll
Aston Martin
32
0
12
Fernando Alonso
Aston Martin
30
0
13
Esteban Ocon
Haas
28
0
14
Pierre Gasly
Alpine
20
0
15
Liam Lawson
Racing Bulls
20
0
16
Gabriel Bortoleto
Sauber
18
0
17
Oliver Bearman
Haas
16
0
18
Carlos Sainz
Williams
16
0
19
Yuki Tsunoda
Red Bull
12
0
20
Franco Colapinto
Alpine
0
0
21
Jack Doohan
Alpine
0
0
