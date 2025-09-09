A Fórmula 1 é um evento que costuma ser cercado por patrocinadores que investem nas corridas. Mas não são só os GPs que têm seus acordos comerciais, as equipes também precisam de parcerias e buscam ampliar os negócios no mercado da publicidade na F1.

A equipe que mais acumula patrocinadores é a McLaren, mas ainda assim, não é a que mais ganha com eles. Quem lidera o ranking é a Ferrari, que tem como patrocinador máster a empresa de tecnologia americana HP. Por ano, a Ferrari fatura de 90 a 100 milhões de dólares com o acordo, o que representa R$ 489 milhões na cotação atualizada. O levantamento foi realizado pelo portal "Poder 360 mkt".

A escuderia inglesa tem três principais acordos, que rendem 80 milhões de dólares ao ano, ou R$ 434 milhões, o que a coloca na segunda posição.

A Mercedes, que perdeu Lewis Hamilton para a Ferrari no começo deste ano, vem na terceira posição com um patrocínio máster que garante 75 milhões de dólares por ano, o que equivale a R$ 407 milhões.

A Red Bull, de Max Verstappen, está apenas na quinta colocação, mas, mesmo assim, vem dominando as pistas e é a atual tetracampeã do mundo.

Veja ranking das equipes que mais faturam com patrocínio

Ferrari (90 a 100 milhões de dólares) McLaren (80 a 100 milhões de dólares) Mercedes (75 milhões de dólares) Aston Martin (75 milhões de dólares) Red Bull (60 milhões de dólares) Racing Bulls (40 a 60 milhões de dólares) Kick Sauber (30 a 50 milhões de dólares) Williams (25 milhões de dólares) Haas (20 a 30 milhões de dólares) Alpine (20 a 30 milhões de dólares)

Patrocínio Máster na F1

Das dez equipes da Fórmula 1, apenas duas possuem mais de uma empresa como patrocinador máster: McLaren e Racing Bulls. As cinco escuderias que mais acumulam patrocinadores são: Mclaren, com 50 acordos fechados, Alpine, com 46, Ferrari (a que mais fatura) com 40, Kick Sauber, com 37, e Red Bull Racing, com 34.

Mclaren : 50 acordos fechados

: 50 acordos fechados Alpine : 46 acordos fechados

: 46 acordos fechados Ferrari : 40 acordos fechados

: 40 acordos fechados Kick Sauber : 37 acordos fechados

: 37 acordos fechados Red Bull Racing: 34 acordos fechados

Torcida da Ferrari celebrando pódio. (Foto por Marco Bertorello / AFP)

Estados Unidos lidera o mercado de patrocinadores

Hoje em dia a Fórmula 1 soma 332 patrocinadores oficiais. 21% destes patrocínios são oriundos do mercado da tecnologia e, a grande maioria deles, vem dos Estados Unidos. A tecnologia, inclusive, é o mercado que mais atua na fórmula atualmente, com 72 acordos fechados.