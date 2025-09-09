menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsParceiro - Claro Notícias

Levantamento aponta equipe da F1 que mais fatura com patrocínio; veja ranking

Confira quanto fatura a escuderia com maior contrato de patrocínio da F1

Gabriel Bortoleto, da Sauber, em ação no GP do Canadá pela F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto, da Sauber, em ação no GP do Canadá pela F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 09/09/2025
17:58
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 é um evento que costuma ser cercado por patrocinadores que investem nas corridas. Mas não são só os GPs que têm seus acordos comerciais, as equipes também precisam de parcerias e buscam ampliar os negócios no mercado da publicidade na F1.

continua após a publicidade

Relacionadas

A equipe que mais acumula patrocinadores é a McLaren, mas ainda assim, não é a que mais ganha com eles. Quem lidera o ranking é a Ferrari, que tem como patrocinador máster a empresa de tecnologia americana HP. Por ano, a Ferrari fatura de 90 a 100 milhões de dólares com o acordo, o que representa R$ 489 milhões na cotação atualizada. O levantamento foi realizado pelo portal "Poder 360 mkt".

A escuderia inglesa tem três principais acordos, que rendem 80 milhões de dólares ao ano, ou R$ 434 milhões, o que a coloca na segunda posição.

continua após a publicidade

A Mercedes, que perdeu Lewis Hamilton para a Ferrari no começo deste ano, vem na terceira posição com um patrocínio máster que garante 75 milhões de dólares por ano, o que equivale a R$ 407 milhões.

A Red Bull, de Max Verstappen, está apenas na quinta colocação, mas, mesmo assim, vem dominando as pistas e é a atual tetracampeã do mundo.

Veja ranking das equipes que mais faturam com patrocínio

  1. Ferrari (90 a 100 milhões de dólares)
  2. McLaren (80 a 100 milhões de dólares)
  3. Mercedes (75 milhões de dólares)
  4. Aston Martin (75 milhões de dólares)
  5. Red Bull (60 milhões de dólares)
  6. Racing Bulls (40 a 60 milhões de dólares)
  7. Kick Sauber (30 a 50 milhões de dólares)
  8. Williams (25 milhões de dólares)
  9. Haas (20 a 30 milhões de dólares)
  10. Alpine (20 a 30 milhões de dólares)

Patrocínio Máster na F1

Das dez equipes da Fórmula 1, apenas duas possuem mais de uma empresa como patrocinador máster: McLaren e Racing Bulls. As cinco escuderias que mais acumulam patrocinadores são: Mclaren, com 50 acordos fechados, Alpine, com 46, Ferrari (a que mais fatura) com 40, Kick Sauber, com 37, e Red Bull Racing, com 34.

continua após a publicidade
  • Mclaren: 50 acordos fechados
  • Alpine: 46 acordos fechados
  • Ferrari: 40 acordos fechados
  • Kick Sauber: 37 acordos fechados
  • Red Bull Racing: 34 acordos fechados
Supporters and Ferrari fans deploy a giant Ferrari flag on the track after the Italian Formula One Grand Prix at the Autodromo Nazionale Monza circuit, in Monza, northern Italy, on September 7, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Torcida da Ferrari celebrando pódio. (Foto por Marco Bertorello / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estados Unidos lidera o mercado de patrocinadores

Hoje em dia a Fórmula 1 soma 332 patrocinadores oficiais. 21% destes patrocínios são oriundos do mercado da tecnologia e, a grande maioria deles, vem dos Estados Unidos. A tecnologia, inclusive, é o mercado que mais atua na fórmula atualmente, com 72 acordos fechados.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias