Após vitória, Verstappen vai participar de corrida fora da F1, diz site

Segundo o site "Auto Motor und Sport", o piloto Max Verstappen vai participar de uma corrida fora da Fórmula 1 no próximo sábado (13), aproveitando o final de semana sem disputas do campeonato. Verstappen foi vencedor do GP da Itália no último domingo (7).

continua após a publicidade

➡️ Jornal português elogia desempenho de Gabriel Bortoleto na F1: ‘Consistente’

A postagem diz que o holandês vai correr em uma etapa da Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), competição alemã de corridas de resistência (endurance), disputadas em longas distâncias. A prova vai acontecer na região de Eifel, na Alemanha.

Nome falso

Em maio, Verstappen adotou um pseudônimo para se inscrever em provas fora da Fórmula 1. Com o nome de "Franz Hermann", o piloto viajou para a Alemanha e fez testes no Ferrari 296 GT3, da equipe suíça Frey Racing.

continua após a publicidade

De acordo com o portal "Auto Motor und Sport", a intenção era manter o teste em segredo, sem acesso de fotógrafos externos e nem com a permissão de entrada do público. No entanto, com o vazamento e a repercussão, Verstappen chegou a postar fotos do teste em suas contas nas redes sociais.

Max Verstappen em testes com carro fora da Fórmula 1 (Foto: Divulgação)

O atleta já havia dirigido o carro da Frey Racing nesse mesmo circuito - Nurburgring -, mas apenas em corridas virtuais. O automóvel pertence a Thierry Vermeulen, piloto holandês titular da Emil Frey Racing nas corridas de grand turismo. Thierry é filho do empresário Raymond Vermeulen, tetracampeão da Red Bull.

continua após a publicidade

Licença para corridas de longa distância

Após o caso do uso de nome falso, Verstappen recebeu a licença exigida para corridas de longa distância em junho. O documento é emitido pela Federação Internacional do Automobilismo (FIA).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O piloto tem o desejo de competir na prova de Le Mans, com 24 horas de duração. Com a licença platina que conseguiu, Verstappen fica mais próximo de conseguir tal feito.

No entanto, para se tornar apto a participar de corridas de longa distância, o piloto holandês precisa participar de aulas e testes preparatórios.