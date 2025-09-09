Villeneuve compara Antonelli com Bortoleto e dispara: ‘Não está progredindo’

Em entrevista após o GP da Itália, Jacques Villeneuve, campeão da Fórmula 1 em 1997, criticou o desempenho do novato Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes. O piloto italiano terminou a corrida no Circuito de Monza na oitava posição, mas sofreu uma punição de cinco segundos e perdeu o lugar para Gabriel Bortoleto. Max Verstappen foi o grande campeão.

Villeneuve se mostrou decepcionado com o desempenho de Antonelli, de 19 anos, e o comparou com Gabriel Bortoleto, também novato na Fórmula 1. O canadense elogiou a consistência do brasileiro e levou em consideração os carros e a quantidade de testes que cada um fez antes do início da temporada.

— Se você olhar para Bortoleto, um novato em uma Sauber, ele traz bons resultados, bons pontos, é sólido. Você (Antonelli) está em uma Mercedes. Você fez milhões de testes no inverno, você está preparado. Você não chegou aqui como um jovem novato, você chegou aqui preparado — disse Villeneuve

Punição no GP da Itália

Antonelli recebeu a penalidade após, na disputa por posição, não deixar o espaço mínimo de um carro para Alexander Albon, da Williams. O momento aconteceu na volta 42 de 53 do GP da Itália e somou cinco segundos no tempo do novato italiano.

Durante a entrevista à "F1TV", Villeneuve também mencionou a penalidade sofrida por Antonelli e criticou a manobra do piloto.

Jaques Villeneuve, campeão da Fórmula 1 pela Williams em 1997 (Foto: Reprodução)

— Seu companheiro de equipe (George Russell) está andando na sua frente, ele tem mais do que o dobro de seus pontos. Você não pode ficar satisfeito com um nono lugar, e esse tipo de manobra, em que ele joga outro carro na grama, você não pode fazer na F1. Você faz isso na F4, e mesmo lá não se faz isso. Ele teve sorte de ter recebido apenas cinco segundos (de punição) — comentou.

Classificação geral

No campeonato de pilotos, Antonelli está na oitava posição, após o resultado em Monza. Villeneuve considera que a forma com que o novato foi recepcionado na Fórmula 1 tem relação com o seu desempenho irregular.

— Ele está pagando o preço pela forma como foi trazido para a F1. Ele foi trazido com muita pompa; ele é o próximo Max Verstappen, ele é o próximo Lewis Hamilton, ele vem para substituir Lewis Hamilton. Então, quando você chega com esse tipo de imagem, você precisa estar no mesmo caminho que Max estava quando chegou, o mesmo de Lewis. E isso não está acontecendo, e ele não está progredindo. Esse é o maior problema — concluiu.

