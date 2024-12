Zubeldía admite partida ruim do São Paulo e pede cinco reforços

Após a derrota do São Paulo para o Juventude, por 2 a 1, nesta quarta-feira, 4, o técnico Luís Zubeldía admitiu que o time fez uma partida ruim e projetou o elenco para o ano de 2025.

— A equipe precisa de cinco jogadores no mínimo, precisamos de mais cinco jogadores para complementar o que temos, e não porque alguém vai embora. A situação não é fácil, sabemos que temos concorrentes com mais dinheiro e isso permite ter mais força — pediu o treinador.

Na saída do campo depois da partida, o atacante Luciano afirmou que não sabe se permanecerá no clube no próximo ano.

— A direção sabe o que eu penso de Luciano, o Luciano sabe o que eu penso dele. O Luciano ficar não é condicionante para vir outro jogador ou não — falou Zubeldía.

O Cruzeiro é um dos clubes que demonstrou interesse no camisa 10 tricolor, que tem contrato válido com o clube paulista até 2026.

Luis Zubeldía quer cinco reforços para 2025 (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

O São Paulo busca um lateral direito, um lateral esquerdo, um meia e um centroavante para a próxima temporada. O Tricolor entende que precisa encorpar seu elenco para as disputas que terá em 2025.

— Nós precisamos de reforços e faremos todo o possível para ter, porque o próximo ano será tão difícil quanto esse. Desde o Paulista será difícil. O Corinthians melhorou muito com muitas contratações, o Palmeiras a gente sabe o projeto que tem, o Santos subiu, Bragantino é forte. Depois disso teremos Libertadores, Brasileirão, tudo difícil — projetou Zubeldía.

Sobre a derrota para o Juventude, Zubeldía assumiu a responsabilidade pelo resultado.

— Quando acontece dessa forma me dói, pois eu sei que isso não muda nada da temporada, mas me dói, e dói para os jogadores por conta dos torcedores que vêm aqui. Essa é a dor que tenho agora, pois sempre que jogamos em casa eu falo para darmos um show, apresentarmos um bom futebol para vencer, mas essa partida e contra o Cuiabá foram as piores partidas da minha gestão no São Paulo. Hoje assumo a responsabilidade, pois sou o treinador da equipe.



O São Paulo volta a campo no próximo domingo, quando vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, na última partida do Campeonato Brasileiro.