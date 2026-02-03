Torcida do Flamengo pede contratação de ex-jogador do Santos: 'Obrigação'

Um cria do Santos entrou na mira de torcedores do Flamengo nesta terça-feira (3). O Rubro-Negro tem interesse em trazer um centroavante para brigar por posição com Pedro, mas não teve êxito nas negociações até aqui.

Depois de receber negativas por Kaio Jorge e Castellanos, a diretoria rubro-negra segue ativa no mercado por um camisa 9. Se depender de parte da torcida do Flamengo, Marcos Leonardo, ex-Santos, é o nome ideal para a posição.

Nas redes sociais, o nome do centroavante do Al-Hilal ficou muito em alta entre torcedores do Flamengo. No Santos, o jogador se destacou pelos gols marcados, e a memória ficou bem viva entre os rubro-negros. Veja os comentários abaixo:

Torcedores do Flamengo pediram ex-Santos (Foto: Federico Parra/AFP)

Veja comentários de torcedores do Flamengo sobre o ex-Santos

Filipe Luís falou sobre carência de um 9

O técnico Filipe Luís falou após a derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Corinthians na final da Supercopa Rei, neste domingo (1º). Em entrevista coletiva no Mané Garrincha, o comandante rubro-negro falou sobre uma possível carência de um 9. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo pediram Marcos Leonardo, ex-Santos.

— Essa é uma pergunta para a direção esportiva. Eu participo da montagem do elenco, é claro. Estamos sempre olhando o mercado e procurando reforçar as posições o máximo possível, e o ataque é uma delas. Não é fácil achar atacante. Os atacantes que valem o que valem, a maioria deles não quer vir ao Brasil. Não é fácil reforçar essa posição. Mas com certeza o (José) Boto e toda a equipe de scout do clube está olhando diariamente o mercado em busca desses reforços para o elenco - respondeu Filipe Luís.

