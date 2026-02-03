IA crava placar de Santos x São Paulo com virada no final

Santos e São Paulo vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira (4), em duelo que promete fortes emoções. Para esquentar o clima do clássico, o Lance! consultou a previsão de uma inteligência artificial.

De acordo com o ChatGPT, o Santos vai vencer o São Paulo na Vila Belmiro. O Tricolor Paulista sairá na frente do duelo, mas sofrerá dois gols no segundo tempo e terminará o jogo sem somar pontos na tabela do Brasileirão.

A previsão da inteligência artificial para Santos x São Paulo apontou que o atacante Luciano vai abrir o placar no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Peixe empata com Álvaro Barreal e vira o clássico no último lance com gol de Gabigol.

Vila Belmiro recebe Santos x São Paulo (Foto: Juliana Yamaoka / Lance)

Como chegam Santos e São Paulo para o duelo

Pela segunda vez em cinco dias, Santos e São Paulo voltam a se enfrentar, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. O clássico será disputado nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. Os ingressos seguem à venda por meio do site do programa Sócio Rei.

No último sábado (31), as equipes duelaram pela sexta rodada do Campeonato Paulista, no Morumbis, e o Tricolor levou a melhor ao vencer por 2 a 0, com gols de Tapia e Luciano, diante de mais de 49 mil torcedores.

A vitória do São Paulo sobre o Santos, pelo Campeonato Paulista, aliviou a situação do Tricolor. Antes próximo da zona de rebaixamento do estadual, o São Paulo chegou aos sete pontos e ocupa agora a 12ª colocação, passando a brigar por uma vaga na zona de classificação da competição.

Em clássicos, alguns destaques individuais têm surgido no elenco atual. Um deles é Gonzalo Tapia, autor de um dos gols na última partida. O atacante é o jogador da Série A com mais gols marcados em clássicos desde a sua estreia pelo São Paulo: quatro tentos, mesma marca de Luciano, Kaio Jorge e Vitor Roque, que figuram entre os líderes da estatística no período.

Já o Santos pega o São Paulo sem Neymar, que ainda não fez sua estreia na temporada, apesar de treinar normalmente com o elenco. Recuperado de uma artroscopia no joelho esquerdo, o atacante ainda não recebeu o aval da comissão técnica para atuar. O técnico Juan Pablo Vojvoda também não contará com Thaciano, que segue em processo de transição física após sentir dores na coxa direita. Willian Arão, submetido a uma cirurgia para retirada de cálculo renal, e Gustavo Henrique, com lesão muscular no adutor da coxa direita, também são desfalques para Santos x São Paulo.