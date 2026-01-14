Santos fecha patrocínio de dois anos para as categorias de base

O Santos anunciou um acordo com o Consórcio Tradição para ser patrocinador das categorias de base do clube até o final do ano que vem. A parceria envolve a exibição da marca na barra traseira das camisas das equipes dos Meninos da Vila. Está incluída a equipe que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior - o time enfrenta a Ferroviária, nesta quarta-feira, em São Carlos (SP).

O acordo prevê, além da exposição da logomarca, uma atuação integrada com ações de engajamento junto à torcida e ativações promocionais para os torcedores santistas.

- As categorias de base do Santos são mundialmente famosas, revelando grandes jogadores. O patrocínio do Consórcio Tradição, que tem mais de 23 anos no mercado, chega para fortalecer ainda mais os nossos Meninos da Vila nas muitas competições que participam também fora do país - afirmou o presidente santista, Marcelo Teixeira.

O CEO do grupo patrocinador, Laércio Geronasso, também destacou o novo acordo.

- A parceria entre o Consórcio Tradição e o Santos representa a união de duas marcas que valorizam história, credibilidade e visão de futuro. Essa junção reforça nosso compromisso em fortalecer a marca Tradição e seguir planejando o futuro com responsabilidade e ambição.

Reforço em campo

Enquanto isso, no time profissional, o volante Gabriel Menino foi anunciado pelo Santos nesta quarta-feira (14) e já aparece na lista de relacionados para o duelo contra o Palmeiras. O Peixe oficializou a contratação com a divulgação de uma foto do jogador vestindo o uniforme do clube quando criança.

Novo camisa 25 do time da Baixada Santista, o meio-campo chega por empréstimo junto ao Galo até o fim da temporada. Natural de Morungaba, no interior de São Paulo, Gabriel Vinicius Menino tem 25 anos e foi formado nas categorias do Guarani.