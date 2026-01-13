Ferroviária x Santos: onde assistir ao vivo o jogo decisivo pela terceira fase da Copinha

O Santos enfrenta a Ferroviária nesta quarta-feira (14), às 21h15 (de Brasília), em São Carlos (SP), pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo pela XSports.

Os Meninos da Vila voltam a contar com Pepê Gonçalves, Mateus Xavier e Gustavo Henrique. Este último, inclusive, fez sua estreia no time profissional no último sábado (10), na vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Os atletas foram chamados para integrar o elenco principal em razão dos sete desfalques do time para a estreia no estadual, além das saídas de Victor Hugo e de Souza, para o Atlético-MG e Tottenham, respectivamente.

A equipe Sub-20 do Santos chega para o confronto embalada pela vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, na última segunda-feira (12), com gol marcado por JP Chermont.

JP Chermount e Mateus Xavier celebram vitória do Santos na Copinha. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Ficha Técnica:

⚽FERROVIÁRIA X SANTOS - terceira fase da Copinha

📲Quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026

📍Estádio: Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

⏰Horário: 21h15 (De Brasília)

📺Onde assistir: XSports (clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: ainda sem divulgação no site da FPF

🚩Assistentes: ainda sem divulgação no site da FPF

Resultados da Copinha 2026:

1º fase (Grupo 16) - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

04.01 - Santos 3 x 0 Real Brasília - gols: Mateus Xavier (2x) e Pedro Assis

07.01 - União Cacoalense (RO) 1 x 2 Santos - gols: Mateus Xavier (2x)

10.01 - Grêmio São-Carlense 1 x 2 Santos - gols: Felipe Laurindo e Benício

segunda fase - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

12.02 - Santos 1 x 0 Cuiabá - gol: JP Chermont

terceira fase - sede: estádio Luis Augusto de Oliveira (São Carlos, SP)

13.01 - Ferroviária x Santos - 21h15 (de Brasília)