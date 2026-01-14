Gabriel Menino pode estrear pelo Santos no clássico contra o Palmeiras

O volante Gabriel Menino foi anunciado nesta quarta-feira (14) e já aparece na lista de relacionados para o duelo entre o Palmeiras e o Santos.

O Peixe oficializou a contratação com a divulgação de uma foto do jogador vestindo o uniforme do clube quando criança.

O novo camisa 25 do time da Baixada Santista chega por empréstimo junto ao Galo até o fim da temporada.

Natural de Morungaba, no interior de São Paulo, Gabriel Vinicius Menino tem 25 anos e foi formado nas categorias do Guarani, de Campinas, antes de chegar ao Palmeiras, onde começou a carreira profissional, em 2020.

Menino foi contratado pelo Atlético-MG em 2025, quando conquistou o Campeonato Mineiro. O volante, que também pode atuar como lateral-direito, já foi convocado para a Seleção Brasileira principal e também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, vestindo a Amarelinha.

Gabriel Menino foi anunciado pelo Santos como o segundo reforço na temporada. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Palmeiras x Santos:

O Palmeiras recebe o Santos nesta quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri.

O Verdão vem de vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa, no Canindé. Já o Alvinegro Praiano venceu o Novorizontino de virada por 2 a 1, na Vila Belmiro.

A equipe da Baixada Santista deverá ter novamente Gabriel Barbosa como titular, ao lado de Barreal, novidade após ter o nome publicado no BID da CBF, além de Lautaro Díaz.

O Peixe já não conta com Souza, vendido ao Tottenham, nem com Victor Hugo, negociado pelo Flamengo com o Atlético-MG. Tomás Rincón, João Basso e Brahimi Billal ficaram fora da lista de relacionados por opção técnica. Tiquinho Soares também é desfalque, com um edema muscular na panturrilha esquerda.

Por outro lado, o meia Zé Rafael retorna após ausência na primeira rodada por conta de uma conjuntivite e Gustavo Henrique, que fez a estreia no profissional na última partida, também fica como opção no banco de Juan Pablo Vojvoda. Em contrapartida, Gabriel Bontempo está fora da partida após sentir dores na coxa esquerda. O jogador foi diagnosticado com um edema muscular na região posterior.