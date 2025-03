Salários dos jogadores da Premier League: veja ranking

A Premier League é conhecida por ser a liga mais rica do futebol mundial, e isso se reflete nos salários astronômicos pagos aos seus principais atletas. Estrelas de Manchester City, Liverpool e outros gigantes ingleses aparecem no topo da lista, com valores que impressionam.



🏅 Top 10 maiores salários da Premier League

Confira o ranking dos jogadores mais bem pagos, segundo o site Capology. Os valores são brutos e anuais.

Erling Haaland (Manchester City) — £ 27,3 milhões (R$ 202,0 milhões) Kevin De Bruyne (Manchester City) — £ 20,8 milhões (R$ 154,0 milhões) Casemiro (Manchester United) — £ 18,2 milhões (R$ 134,7 milhões) Mohamed Salah (Liverpool) — £ 18,2 milhões (R$ 134,7 milhões) Jack Grealish (Manchester City) — £ 15,6 milhões (R$ 115,4 milhões) Bernardo Silva (Manchester City) — £ 15,6 milhões (R$ 115,4 milhões) Bruno Fernandes (Manchester United) — £ 15,6 milhões (R$ 115,4 milhões) Omar Marmoush (Manchester City) — £ 15,34 milhões (R$ 113 milhões) Kai Havertz (Arsenal) — £ 14,56 milhões (R$ 107,7 milhões) Gabriel Jesus (Arsenal) — £ 13,78 milhões (R$ 102,0 milhões)

⚖️ Comparativo com outras ligas

Embora a Premier League lidere disparado no valor dos salários, outras ligas europeias também têm seus destaques:

La Liga : O maior salário é de Vini Jr. (Real Madrid), com € 20,8 milhões (R$ 153,9 milhões).

: O maior salário é de (Real Madrid), com € 20,8 milhões (R$ 153,9 milhões). Serie A: Lautaro Martínez (Inter de Milão) lidera com € 16,8 milhões (R$ 124,3 milhões).

🔍 Por que a Premier League paga tanto?

A liga inglesa domina em direitos de transmissão e receita comercial, permitindo que os clubes tenham maior poder de compra. A visibilidade global atrai patrocinadores gigantes e torna os clubes da Premier League uma referência no mercado mundial.