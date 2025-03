Marketing esportivo: como as marcas escolhem atletas para patrocinar?

No marketing esportivo, patrocinar atletas é uma estratégia poderosa para marcas que buscam visibilidade e conexão emocional com o público. No entanto, a escolha de qual atleta representar uma marca vai muito além do desempenho em campo ou nas quadras.



🏅 Critérios que influenciam a escolha

Patrocínios esportivos movimentam bilhões de dólares todos os anos. Mas o que as marcas levam em conta ao escolher um atleta para representar sua imagem?

💪 Performance esportiva : Títulos, recordes e impacto no esporte são fundamentais. Atletas vencedores têm maior exposição na mídia e estão mais presentes em eventos globais.

: Títulos, recordes e impacto no esporte são fundamentais. Atletas vencedores têm maior exposição na mídia e estão mais presentes em eventos globais. 📱 Engajamento digital : Com o crescimento das redes sociais, o alcance online é crucial. O número de seguidores e a interação com o público influenciam diretamente o valor de mercado de um atleta.

: Com o crescimento das redes sociais, o alcance online é crucial. O número de seguidores e a interação com o público influenciam diretamente o valor de mercado de um atleta. 🤝 Reputação e alinhamento de valores : Atletas com uma imagem positiva, que representam valores como superação, disciplina e responsabilidade social, são mais atrativos para as marcas.

: Atletas com uma imagem positiva, que representam valores como superação, disciplina e responsabilidade social, são mais atrativos para as marcas. 🌍 Presença em grandes eventos: Estar em competições de grande visibilidade, como Copa do Mundo e Olimpíadas, aumenta o alcance da marca globalmente.

⭐ Exemplos de parcerias de sucesso

Cristiano Ronaldo é o atleta mais seguido do mundo no Instagram e tem um contrato vitalício com a Nike, avaliado em mais de US$ 1 bilhão.

é o atleta mais seguido do mundo no Instagram e tem um contrato vitalício com a Nike, avaliado em mais de US$ 1 bilhão. LeBron James , astro da NBA, também tem um acordo vitalício com a Nike, além de parcerias com marcas como Beats e Sprite.

, astro da NBA, também tem um acordo vitalício com a Nike, além de parcerias com marcas como Beats e Sprite. Serena Williams se destacou por sua influência além do esporte, com patrocínios de marcas como Nike e Gatorade, e iniciativas em empreendedorismo.

🔍 Tendências no marketing esportivo

O mercado está cada vez mais focado no impacto social e no engajamento digital. Marcas buscam atletas que possam influenciar comportamentos, se conectar emocionalmente com o público e representar causas importantes.

O resultado? Os atletas deixaram de ser apenas representantes do alto desempenho e se tornaram verdadeiros influenciadores culturais.