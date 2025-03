Vai começar o Campeonato Brasileiro 2025, o primeiro com o novo contrato assinado pelos clubes das séries A e B pelos direitos de transmissão da competição. A temporada pode marcar um nova era para o Brasileirão, com o Flamengo saindo da liderança em arrecadação com direitos de TV. Corinthians e até alguns rivais podem ficar na frente, a depender do cenário.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

A gestão anterior de Bap, presidida por Rodolfo Landim, aceitou a oferta da TV Globo em março de 2024, abrindo mão de alguns "previlégios". A projeção é que o Flamengo receba, em 2025, R$ 198 milhões com a transmissão de jogos de sua equipe.

Em 2023, ainda no molde anterior, o clube arrecadou R$ 275 milhões. Ou seja, uma diferença de cerca de R$ 70 milhões para a projeção de 2025. Na soma dos anos, com o contrato até o fim de 2029, o Flamengo poderá deixar de receber mais de R$ 400 milhões.

continua após a publicidade

Como o Flamengo pode cair no raking do Brasileirão

A diminuição na arrecadação do Flamengo passa por uma mudança no contrato. O clube tinha um mínimo garantido de arrecadação com o pay-per-view, os cerca de R$ 70 milhões já citados na reportagem. O Corinthians tinha o mesmo acordo.

A divisão dos direitos de transmissão será dividida de forma mais competitiva. Até a última temporada, a diferença do campeão para o último colocado chegou a ser de seis vezes. Agora, a projeção é que seja, no máximo, três vezes maior. Na Libra, em que está o Flamengo, será dividido da seguinte forma:

continua após a publicidade

40% de modo igualiatário

30% por performance (posição na classificação do Brasileirão)

30% por audiência

Flamengo pode ficar atrás de rivais em arrecadação com direitos de TV do Brasileirão (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Ou seja, neste cenário, o Flamengo pode ficar atrás de Palmeiras e Corinthians (clubes que também contam com grande audiência), por exemplo, na arrecadação de valores, dependendo da forma que terminar a tabela do Brasileirão. Até rivais como o Botafogo podem terminar na frente, em um cenário esportivo catastrófico para o clube rubro-negro.

Bap critica contrato de direitos de TV

Recentemente, em reunião entre os conselheiros do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, criticou o acordo assinado pela diretoria anterior. O presidente detalhou que, com a assinatura, o Rubro-Negro abriu mão de garantias, compromissos de marketing e uso de conteúdos audiovisuais. Segundo um conselheiro do clube, o tom de Bap foi de lamentação, uma vez que o contrato já está assinado.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real