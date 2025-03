Técnicos mais bem pagos do mundo: veja ranking de salários

O mercado do futebol tem presenciado um aumento expressivo nos salários dos treinadores, acompanhando a valorização dos jogadores. A recente entrada de clubes da Arábia Saudita nesse cenário elevou ainda mais os patamares financeiros, tornando os técnicos peças fundamentais no planejamento esportivo.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

💼 Os 10 técnicos mais bem pagos do futebol mundial

Segundo o site The Front Office Sports, estes são os treinadores que lideram o ranking de salários anuais:

1. Diego Simeone (Atlético de Madrid)

💵 Salário anual: $33,5 milhões (R$ 190,9 milhões)

2. Pep Guardiola (Manchester City)

💵 Salário anual: $26,8 milhões (R$ 152,7 milhões)

3. Mikel Arteta (Arsenal)

💵 Salário anual: $20,2 milhões (R$ 115,1 milhões)

4. Stefano Pioli (Al Nassr)

💵 Salário anual: $20,03 milhões (R$ 114,2 milhões)

5. David Moyes (Everton)

💵 Salário anual: $16,2 milhões (R$ 92,3 milhões)

6. Luis Enrique (PSG)

💵 Salário anual: $12,4 milhões (R$ 70,7 milhões)

7. Matthias Jaissle (Al Ahli)

💵 Salário anual: $12,4 milhões (R$ 70,7 milhões)

8. José Mourinho (Fenerbahce)

💵 Salário anual: $11,9 milhões (R$ 67,8 milhões)

9. Jorge Jesus (Al Hilal)

💵 Salário anual: $11,1 milhões (R$ 63,3 milhões)

10. Carlo Ancelotti (Real Madrid)

💵 Salário anual: $10,7 milhões (R$ 61 milhões)

🏟️ Impacto do mercado saudita no ranking

A presença de três treinadores de clubes sauditas entre os dez mais bem pagos do mundo evidencia a força financeira do Oriente Médio no futebol atual. O mercado asiático tem atraído grandes nomes com propostas que competem com as principais ligas europeias.

🌍 Destaques entre as ligas

Premier League : Ainda domina o top 10, destacando-se pela capacidade de investimento de seus clubes.

: Ainda domina o top 10, destacando-se pela capacidade de investimento de seus clubes. La Liga : O topo pertence a Diego Simeone, com uma diferença significativa sobre os demais.

: O topo pertence a Diego Simeone, com uma diferença significativa sobre os demais. Liga Saudita: Cada vez mais presente no mercado, paga valores competitivos para atrair nomes de peso.