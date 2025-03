Salários da Fórmula 1: veja ranking de pilotos mais bem pagos

A temporada 2025 da Fórmula 1 começa nesta semana, e além da disputa dentro das pistas, os salários dos pilotos também chamam atenção. As estrelas da categoria recebem contratos milionários, com cifras que variam de acordo com o desempenho, a relevância para a equipe e os bônus conquistados ao longo do campeonato.



No topo da lista está Max Verstappen, tetracampeão mundial da Red Bull, que segue como o piloto mais bem pago do grid. O holandês fatura incríveis US$ 75 milhões (R$ 438,7 milhões) por ano, muito acima dos demais competidores. Lewis Hamilton, que estreia na Ferrari após anos na Mercedes, vem logo atrás com um contrato de US$ 57 milhões (R$ 333,5 milhões).

Confira abaixo os 10 pilotos mais bem pagos da F1 em 2025 com base no último ranking divulgado pela revista Forbes.

💰 Os salários dos pilotos da Fórmula 1 em 2025

1️⃣ Max Verstappen (Red Bull) – US$ 75 milhões (R$ 438,7 milhões)

2️⃣ Lewis Hamilton (Ferrari) – US$ 57 milhões (R$ 333,5 milhões)

3️⃣ Lando Norris (McLaren) – US$ 35 milhões (R$ 204,7 milhões)

4️⃣ Fernando Alonso (Aston Martin) – US$ 27,5 milhões (R$ 160,8 milhões)

5️⃣ Charles Leclerc (Ferrari) – US$ 27 milhões (R$ 158 milhões)

6️⃣ George Russell (Mercedes) – US$ 23 milhões (R$ 134,5 milhões)

7️⃣ Oscar Piastri (McLaren) – US$ 22 milhões (R$ 128,7 milhões)

8️⃣ Carlos Sainz (Williams) – US$ 19 milhões (R$ 110,9 milhões)

9️⃣ Pierre Gasly (Alpine) – US$ 12 milhões (R$ 70,2 milhões)

🔟 Esteban Ocon (Haas) – US$ 6 milhões (R$ 35,1 milhões)

🏎️ Diferença entre os contratos

Os valores de salário refletem não apenas o talento dos pilotos, mas também seu peso comercial e histórico na Fórmula 1. Enquanto Verstappen e Hamilton dominam as cifras, jovens como Norris e Leclerc garantem contratos milionários por seu potencial.

Com premiações milionárias e novas oportunidades comerciais, o mercado da Fórmula 1 segue em alta. Quem será o grande nome da temporada 2025?

