Prestes a estrear oficialmente como piloto de F1 pela Sauber, Gabriel Bortoleto já impressionava há muitos anos pela velocidade, e ousadia, que demonstrava nas pistas. Estas características, desde cedo, chamaram a atenção de pilotos mais velhos, como a do amigo Sérgio Sette Câmara, hoje na European Le Mans Series (ELMS). Em entrevista exclusiva ao "Grande Prêmio", o piloto abordou detalhes sobre a ligação com o estreante e revelou até um curioso apelido.

Primeiro, o mineiro ressaltou o feito de chegar à F1 como uma espécie de unanimidade, já que Bortoleto entra com a credencial de quem venceu F2 e F3 nos anos de estreia. Além disso, Sette Câmara também citou Felipe Drugovich como um merecedor de vaga no grid, mas disse que a vida "não foi justa" com o reserva da Aston Martin.

- Fiquei feliz demais. Ele e o Drugo mereciam muito, tá? Mas, cara, a vida nem sempre é justa. E o Bibi é um cara que merecia pra caramba. E a gente está falando de um consenso, né? Todas as mídias. Você vê que não tem nenhum cara, nenhuma mídia, ninguém fala que foi porque é brasileiro. Todo mundo falando que [a vaga na F1] realmente foi mérito - disse o reserva da Nissan na Fórmula E.

A intimidade ao longo do tempo, até pela diferença de idade - Bortoleto tem 20 anos e Sette Câmara, 26 - rendeu um apelido ao mais jovem: "Bibi". Dentro do carro, porém, a ousadia e uma certa dose de maluquice de Gabriel, segundo o amigo, contribuíram por uma evolução desta alcunha, que se tornou "Bibicrazy".

- Ele merece estar lá. O "Bibi" é um cara que nunca fez mal a ninguém. É um moleque super simpático. Não tem como a pessoa não gostar dele. E ele é autêntico. Ele realmente é assim. Não é um cara que finge ficar sorrindo para agradar. Está sempre com o sorriso na boca. É um cara animado, ligado no 220, sorrisão. E isso acaba encantando as pessoas, porque é isso somado ao fato que ele "senta a bota", né? -brincou Sette Câmara, que completou rindo:

- E uma coisa que mudou muito nele foi a puberdade. Ele sempre foi rápido. Eu chamava de "Bibicrazy", porque ele metia umas ultrapassagens… Eu falava: "porra, Bibi. Você é muito louco". Uma vez, a gente foi correr as 500 Milhas (de kart) da Granja Viana. Tem um coqueiro na descida, e é a pior curva para você ultrapassar alguém, porque a chance de bater é gigantesca. Falei: "Bibi, não ultrapassa na curva do coqueiro". Em toda volta, esse filho da mãe ultrapassava. Em todas as voltas, ultrapassava alguém na curva do coqueiro. Então, assim, era o Bibicrazy.

Antes da F1, Gabriel Bortoleto foi campeão da temporada 2024 da Fórmula 2 (Foto: Divulgação/Fórmula 2)

Com o passar do tempo, porém, Bortoleto demonstrou óbvia evolução em termos de regularidade, principalmente a partir de 2023, na Fórmula 3. Sette Câmara destacou a capacidade do paulista de pontuar com frequência, aproveitando erros dos rivais para capitalizar. Por fim, o piloto da Nielsen ainda ressaltou a importância de não deixar a pressão afetar o rendimento na pista.

- De uns anos para cá, ele criou uma constância. Parou de errar e virou uma referência dentro das categorias de base. Ele virou, sem perder aquela velocidade, uma referência. E sempre pontua. No título da F3, sempre pontuava. Os caras vão perdendo pontos, e ele é eficiente, sempre rápido. Então, virou um chip na cabeça dele, o que é difícil de fazer nessa idade, com tanta imaturidade e pressão. Merece estar lá. Foi uma coisa que não consegui fazer, por exemplo. Deixei a pressão me afetar. A maioria dos pilotos perde para si. A pressão afunda os caras - finalizou.

Dentro das pistas, Sette Câmara aguarda o início de temporada da ELMS, marcado para o dia 6 de abril, com as 4 Horas de Barcelona. Bortoleto, por sua vez, tem compromisso marcado na Fórmula 1, que dá o ponto de partida na edição 2025 na Austrália.

Quando começa a F1 2025?

Após os testes no Bahrein, o próximo compromisso das equipes é o GP da Austrália, entre os dias 13 e 16 de março. É a primeira vez desde 2019 que a Austrália abre a temporada da F1, o Bahrein era palco da abertura desde 2021.

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.