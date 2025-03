Na manhã desta quinta-feira (20), a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) debateu intensamente a proposta de proibir a propaganda de casas de apostas, conhecidas como bets, em atividades esportivas no estado. A discussão, que contou com a participação de vários deputados, abordou até mesmo o cantor Gusttavo Lima. A proposta, apresentada pelo deputado Rodrigo Amorim (União), busca restringir a publicidade e o patrocínio de empresas de apostas em eventos esportivos no Rio de Janeiro.

Durante o debate na Alerj, Yuri Moura (PSOL) apoiou a medida, criticando a contradição de um parlamentar de direita propor tal projeto. Ele mencionou um caso recente envolvendo Gusttavo Lima e uma ação policial sobre exploração de bets, questionando a ética da publicidade dessas empresas.

Debate compara casas de apostas a Mega-Sena e 'jogo do bicho'

Alexandre Knoploch (PL) respondeu, criticando a postura do grupo político de Yuri Moura em relação à legalização da maconha, sugerindo uma inconsistência nas críticas ao projeto. A discussão se aprofundou com a participação de outros deputados, como Thiago Gagliasso (PL) e Luiz Paulo (PSD), que debateram a liberdade individual de apostar e a comparação entre as bets e outras formas de jogos, como a Mega-Sena e o jogo do bicho.

O projeto, que recebeu emendas e foi retirado de pauta na sessão, propõe uma proibição abrangente que afetaria diretamente os clubes de futebol do estado, muitos dos quais são patrocinados por casas de apostas. A medida inclui a proibição de publicidade em uniformes, equipamentos esportivos e mídias diversas, além de restringir o uso de imagens de atletas em campanhas de apostas esportivas.