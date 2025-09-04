menu hamburguer
Saiba quem mais gastou na janela de transferências no Brasil

Times da parte de cima da tabela do Brasileirão investiram na janela

Samuel Lino em Flamengo x Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraJanela de transferências foi movimentada no futebol brasileiro
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
09:00
  • Matéria
A segunda janela de transferências chegou ao fim esta semana. E, no Brasil, alguns clubes se movimentaram de forma robusta para reforçar seus elencos para a sequência da temporada. Algumas equipes da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro se destacaram no mercado.

Botafogo, Flamengo e Palmeiras foram os times que mais investiram no período. O Rubro-Negro, por exemplo, não poupou para repor as saídas de Wesley e Gerson, mas também reforçou o ataque. Foi quem mais gastou na janela.

O espanhol Saúl rescindiu com o Atlético de Madrid e chegou sem custos para o lugar de Gerson. Já Samuel Lino deixou a equipe da capital espanhola por € 22 milhões fixos. Já para a vaga de Wesley, vendido à Roma (ITA), Emerson Royal saiu do italiano Milan custando € 9 milhões de euros. No meio-campo, Carrascal foi contratado junto ao Dínamo Moscou por € 12 milhões. Tudo nesta mesma janela.

Já o Palmeiras contratou cinco jogadores: pelo goleiro Carlos Miguel, o clube alviverde desembolsou € 5,5 milhões; pelo lateral-direito Khellven, € 5 milhões; já o lateral-esquerdo Jefté custou € 6 milhões, quanto o meio-campista Andreas Pereira demandou € 10 milhões e o atacante Ramón Sosa, € 12,5 milhões fixos para deixar o Nottingham Forest (ING).

Atual campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, o Glorioso desembolsou € 22 milhões para tirar o volante Danilo do Nottingham Forest (ING); goleiro Neto, que estava no Bournemouth (ING), voltou ao Brasil sem custos; o atacante Chris Ramos assinou por empréstimo com opção de compra junto ao Cádiz (ESP), enquanto o zagueiro Gabriel Bahia foi cedido pelo Volta Redonda por empréstimo com obrigação de compra de US$ 1 milhão. Com pouco espaço até o momento, o meia Jordan Barrera foi comprado por US$ 4 milhões junto ao Junior Barranquilla (COL).

Estas negociações resultam no seguinte ranking de gastos:

Veja o topo da lista:

Flamengo: R$ 273 milhões (aproximadamente, somando na cotação atual)
Palmeiras: R$ 248 milhões (aproximadamente, somando na cotação atual)
Botafogo: R$ 167 milhões (aproximadamente, somando na cotação atual)

Saiba quem mais gastou na janela de transferências no Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
