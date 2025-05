Ronaldo acumula lucro milionário com venda de clubes; veja fortuna

Ronaldo Nazário segue ampliando sua fortuna fora dos gramados. Um ano após a venda da SAF do Cruzeiro, o ex-jogador concretizou a transferência de sua participação no Valladolid, da Espanha. O acordo foi anunciado na última sexta-feira (24), com a venda do clube para um grupo norte-americano.

Segundo informações do jornal espanhol "Marca", Ronaldo vendeu o clube espanhol por 50 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões), para o fundo Ignite, liderado por Gabriel Solares, ex-presidente do Querétaro, do México.

💰 Lucro milionário em sete anos

O ex-atacante adquiriu 51% das ações do Valladolid em 2018 por 19 milhões de euros. Estima-se, portanto, que Ronaldo tenha obtido um lucro de 31 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 199 milhões na cotação atual.

Apesar das dificuldades esportivas — o clube foi rebaixado três vezes para a segunda divisão durante sua gestão — Ronaldo conseguiu valorizar a instituição, que mesmo após uma das piores campanhas da história do Campeonato Espanhol em 2024/2025, terminou sendo vendida por um valor expressivo.

🏆 Caso Cruzeiro: outro negócio lucrativo

Vale lembrar que, em 2024, Ronaldo também finalizou a venda da SAF do Cruzeiro para o empresário Pedro Lourenço. Segundo o jornalista Jorge Nicola, Ronaldo investiu cerca de R$ 100 milhões na compra e quitação de dívidas do clube, e vendeu a SAF por R$ 350 milhões — sendo R$ 80 milhões à vista e o restante parcelado ao longo de 11 anos.

🤑 Fortuna bilionária e novos negócios

Com esses negócios, Ronaldo consolida sua posição como um dos ex-jogadores mais bem-sucedidos no mundo dos negócios. Atualmente, ele possui uma fortuna estimada em R$ 1 bilhão, com participação em nove empresas e atuando também no mercado de agenciamento de atletas.

Recentemente, o "Fenômeno" ainda buscou se lançar como candidato à presidência da CBF, mas acabou não obtendo apoio suficiente entre as federações estaduais.

