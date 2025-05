Quanto Ronaldo investiu em compras de clubes no futebol até o momento?

Ronaldo Fenômeno anunciou nesta sexta-feira (23) a venda do Real Valladolid, que recentemente foi rebaixado da Primeira Divisão do Campeonato Espanhol. Até agora, os únicos investimentos do atacante do penta no futebol foram justamente no clube espanhol e no Cruzeiro. Mas, afinal, quanto Ronaldo desembolsou para se tornar dono de ambos? O Lance! Biz mostra os valores.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Ronaldo Fenômeno em entrevista pela Globo (Foto: Reprodução/TV Globo)

Em 2018, o ex-atleta fez sua primeira movimentação nos investimentos em futebol após comprar 51% das ações do Real Valladolid por 30 milhões milhões de euros (cerca de R$ 141 milhões na cotação da época).

No futebol brasileiro, Ronaldo decidiu investir no Cruzeiro em 2021, quando a Raposa ainda estava na Série B. A negociação foi realizada por meio da transformação do clube mineiro em uma SAF. O ex-jogador adquiriu 90% das ações por R$ 400 milhões, com a promessa de investimentos por cinco anos. Em 2024, no entanto, Ronaldo vendeu sua participação majoritária no Cruzeiro para o empresário Pedro Lourenço.

continua após a publicidade

No total, Ronaldo Fenômeno gastou cerca de R$ 541 milhões para adquirir Real Valladolid e Cruzeiro. O jogador ainda não anunciou se vai realizar outras movimentações em compras de clubes.

Ronaldo anuncia venda do Real Valladolid

Com relação desgastada com a torcida, Ronaldo Nazário concluiu a venda do Real Valladolid para um grupo de investimentos norte-americano por 50 milhões de euros (322 milhões de reais) nesta sexta-feira (23). O clube anunciou, por meio de nota oficial, a transferência da maioria das ações para outro dono. Lanterna de La Liga, o clube somou apenas 16 pontos nesta temporada e teve 29 derrotas em 37 rodadas da competição, com um saldo de 61 gols negativos até o momento.

continua após a publicidade

➡️Oficial: Ronaldo vende o Real Valladolid para grupo norte-americano

Ronaldo vendeu o Valladolid (Foto: Divulgação/Real Valladolid)

Confira a nota oficial do Real Valladolid

— O presidente do Conselho de Administração e acionista majoritário do Real Valladolid Club de Fútbol, Ronaldo Luis Nazário de Lima, comunica a assinatura de um acordo para a transferência do pacote majoritário de ações do Clube a um grupo de investimento norte-americano com o respaldo financeiro de um fundo europeu. Essa operação está sujeita à autorização administrativa do Conselho Superior de Esportes, conforme a normativa vigente. Nos próximos dias, serão oferecidos mais detalhes sobre o novo projeto que marcará esta nova etapa. Agradecemos à torcida, à imprensa e a todos os envolvidos pela compreensão e apoio durante este processo.