Vem bruxaria aí. A DoorDash, empresa estadunidense de entrega de alimentos, formalizou acordo com a Fifa para ser Apoiador oficial de dois torneios: a Copa do Mundo do ano que vem e da Copa do Mundo Feminina de 2027. E com o ex-jogador Ronaldinho como estrela em ações digitais e de engajamento com torcedores.

- Para mim, o futebol sempre foi sobre tentar o impossível, fazer as pessoas sorrirem e compartilhar alegria com os torcedores. A DoorDash captura esse espírito de conexão global, celebrando o jogo e os sabores que nos unem - afirmou o ex-jogador duas vezes eleito o melhor do mundo.

O patrocínio inclui também as marcas Deliveroo e Wolt, que pertencem ao grupo da marca original, e abrange nove países. São eles Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Noruega e Reino Unido.

O acordo prevê campanhas locais, ativações digitais e experiências comunitárias. Isso além de uma parceria de reserva de restaurantes nos Estados Unidos. O Sports Business Journal estima que a Fifa vai receber de US$ 80 milhões a US$ 100 milhões pelo acordo. No futebol dos Estados Unidos, a empresa já tem parcerias com a Major League Soccer (MLS), com o Los Angeles FC e com o Angel City, da National Women's Soccer League (NWSL).

- A Copa do Mundo e a Copa do Mundo Feminina unem bilhões de fãs, e com essa parceria vamos criar novas formas para eles compartilharem os momentos - Romy Gai, diretora de negócios da Fifa.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos, Já a Copa do Mundo Feminina terá sua primeira edição na América do Sul, e o Brasil será o anfitrião.