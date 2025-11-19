Entenda impacto no El Clásico após Bernabéu aplaudir Ronaldinho há 20 anos

No dia 19 de novembro de 2005, Real Madrid e Barcelona se encontraram pela 12ª rodada de La Liga, no Santiago Bernabéu. Em campo, a equipe catalã não deu chances ao maior rival e venceu por 3 a 0, em um recital de Ronaldinho Gaúcho, que marcou duas vezes no El Clásico e recebeu aplausos de todo o estádio madrilenho, uma das cenas inesquecíveis do futebol mundial.

Nesta quarta-feira (19), o duelo completa 20 anos e marca um divisor de águas no El Clásico, principalmente na história do Barcelona, que consolidava ainda mais como um dos principais clubes do mundo e o surgimento de Lionel Messi. Para o Real Madrid, foi o início do fim dos "Galáticos" e que se transformaria em uma reconstrução e a era Cristiano Ronaldo.

Gol e aplausos

O primeiro clássico da temporada 2005/06 colocou Real Madrid e Barcelona em um duelo direto no topo da tabela de La Liga. O confronto reunia um Real ainda irregular sob Vanderlei Luxemburgo, mesmo com o elenco recheado de estrelas, contra um Barcelona em fase madura com Frank Rijkaard, Ronaldinho ao nível de craque mundial e um jovem Lionel Messi em seu primeiro clássico.

Em campo, começou equilibrado, com chances para os dois lados, mas o Barcelona saiu na frente após jogada de Messi que terminou com o gol de Eto'o. Ronaldinho, muito marcado no primeiro tempo, teve dificuldades para encontrar espaço, embora protagonizasse lances técnicos e passes decisivos. Na etapa final, o brasileiro desequilibrou: marcou um gol em arrancada pela esquerda, deixando defensores no chão, e ampliou depois em novo lance individual que silenciou o Bernabéu.

A atuação antológica de Ronaldinho terminou reconhecida até pelos torcedores do Real Madrid, que aplaudiram o camisa 10 de pé. Naquela temporada, o Barcelona ainda conquistaria o bicampeonato espanhol e a Champions League após 14 anos, com Ronaldinho somando números expressivos e consolidando uma das fases mais brilhantes de sua trajetória após ter vencido o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa em 2004 e 2005.

Divisor de águas no El Clásico

Ao fim daquela temporada, com o Barcelona bicampeão consecutivo de La Liga e campeão europeu, o rumo do El Clásico mudou. Com sucessão de Lionel Messi como principal astro da equipe e a chegada de Pep Guardiola, com o estilo tik-taka, os Culés se tornaram uma potência mundial, com mais 10 campeonatos europeus conquistados (o maior vencedor no período), oito Copas do Rey, mais três Champions Leagues e duas tríplices coroas.

Em 2015, com Messi, Neymar e Suárez, o Barcelona conquistou a Tríplice Coroa (Foto: Acervo Lance!)

Dentro do El Clásico, o Barcelona venceu mais duelos desde então, com 28 vitórias, 11 empates e 24 derrotas. No início da rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, chegaram a se enfrentar em uma semifinal de Champions League, em 2011, com o Barça levando a melhor, após vencer no Santiago Bernabéu por 2 a 0, com dois gols do astro argentino, que também foi aplaudido pelo estádio rival em outras oportunidades.

Para o Real Madrid, foi o início do fim dos "Galáticos", recheado de astros contratados por Florentino Pérez no início do século. Com a saída de jogadores envelhecidos e a chegada de Cristiano Ronaldo, e a consolidação de estrelas como Sergio Ramos, Karim Benzema e contratações astronômicas que trouxeram impacto imediato, os Merengues demoraram um pouco, mas finalmente voltaram a vencer a Champions League após 12 anos, a famosa "La Décima", contra o Atlético de Madrid.

Cristiano Ronaldo conquistou quatro Champions Leagues com o Real Madrid (Foto: AFP)

No cenário europeu, o Real Madrid foi superior, com seis "Orelhudas" vencidas no período, com o protagonismo de Cristiano Ronaldo, com o "Trio BBC", ao lado de Gareth Bale e Benzema. Porém, ficou atrás do Barcelona, que viveu a era "Messi e Guardiola" e o MSN, com o astro argentino formando um dos ataques mais letais da Europa com Neymar e Luis Suárez, na Espanha em número de títulos nacionais e no confronto direto. Tudo isso após os aplausos de Ronaldinho no Bernabéu, há 20 anos.

